Willy, il principe di Bel Air, Alfonso Ribeiro: "Ha segnato la fine della mia carriera da attore"

In una nuova intervista per Closer Weekly, Alfonso Ribeiro, conosciuto principalmente per l'interpretazione di Carlton Banks nella sitcom Willy, il principe di Bel-Air negli anni '90, ha raccontato che il successo dello show ha influenzato negativamente la sua carriera d'attore.

"Interpretare Carlton Banks è stato un sacrificio. Dico sempre che fare Carlton è stata la cosa migliore e la cosa peggiore che mi sia mai capitata" ha spiegato Ribeiro "È stato uno dei ruoli più belli che abbia mai avuto la fortuna di interpretare. Ma è anche stato il ruolo che mi ha impedito di recitare di nuovo, perché la gente non riusciva a vedermi in altro modo. Il sacrificio è stato non avere più una carriera da attore".

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

Ricordi positivi

Nonostante sia convinto che essere Carlton nella serie l'abbia penalizzato nel successivo percorso della propria carriera, Ribeiro ha ottimi ricordi del periodo passato sul set:"Riguardo al cast e al tempo trascorso insieme ricordo che prima di ogni show andavamo nel camerino di Will Smith, mettevamo della musica, ballavamo e creavamo una grande energia per prepararci allo show. Sono alcuni dei bei ricordi del periodo trascorso insieme".

Attualmente, Alfonso Ribeiro è impegnato nella conduzione della versione americana di Ballando con le stelle insieme a Julianne Hough; l'attore partecipò da concorrente e vinse l'edizione 19 nel 2014. Nonostante si trovi a suo agio in queste vesti, Ribeiro spera di poter avere altre chance interessanti sul set:"Mi piace essere un presentatore e ne sono molto felice. Ma sì, tornerei a recitare nel caso fosse il progetto giusto".

La sitcom Willy, Il Principe di Bel Air racconta la storia del giovane Will Smith in una versione fittizia di se stesso, che da Filadelfia viene spedito dagli zii ricchi di Bel-Air in California dopo essere stato protagonista di una rissa nel campo da basket del suo quartiere. Ospite dai parenti, Willy si scontrerà spesso con le abitudini dell'alta borghesia familiare.