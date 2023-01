Agatha, Coven of Chaos: confermato il ritorno di tre personaggi di WandaVision

Deadline ha confermato il ritorno di altre vecchie conoscenze di WandaVision in Agatha: Coven of Chaos, spinoff incentrato sulla strega interpretata da Kathryn Hahn.

Il futuro dell'MCU sul piccolo schermo continuerà anche con Agatha: Coven of Chaos, serie tv incentrata sul personaggio di Agatha Harkness, strega dei fumetti Marvel apparsa in WandaVision. A quanto pare non sarà l'unica attrice dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany a tornare nella nuova serie.

Il noto portale Deadline ha infatti confermato il ritorno di tre personaggi della serie madre: anche Debra Jo Rupp, interprete di Mrs. Hart, e Emma Caulfield, interprete di Dottie, appariranno in Agatha: Coven of Chaos. Al momento, però, non è chiaro se entrambe le attrici riprenderanno il medesimo ruolo di WandaVision e in quanti episodi appariranno.

New entry di Agatha: Coven of Chaos sarà invece Aubrey Plaza che, secondo una teoria dei fan, dovrebbe interpretare Morgan le Fay.

La nuova serie con star Kathryn Hahn viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

Grazie alla sua interpretazione, Kathryn Hahn è stata nominata agli Emmy come miglior attrice non protagonista. Coven of Chaos farà ufficialmente parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. La serie dovrebbe arrivare su Disney+ intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2024.