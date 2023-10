Gen V: avete notato quella frecciatina a WandaVision della Marvel?

Dopo aver debuttato con il punteggio massimo su Rotten Tomatoes, Gen V ha conquistato anche il pubblico di abbonati a Prime Video, che tra l'altro si sono accorti di un'evidente frecciatina della serie a WandaVision dei Marvel Studios.

Quasi a metà circa del primo episodio dello spin-off di The Boys, Marie (Jaz Sinclair) ed Emma (Lizze Broadway) si avvicinano a una delle studentesse più famose del campus, l'attrice Justine (Maia Jae Bastidas). È durante questa conversazione che Justine rivela di aver fatto un provino per la versione prodotta dalla Vought di WandaVision. Non solo, Justine fa anche il nome di un celebre volto di Scrubs.

"I miei colleghi della Innovative mi hanno mandato per questa serie limitata su Vought+", afferma Justine nell'episodio. "È una cosa da supereroi elevati, una meditazione sul dolore raccontata attraverso 70 anni di sit-com. E la regia è di Zach Braff".

Così come The Boys, anche Gen V, quindi, continua la tradizione di questo franchise nello sbeffeggiare la concorrenza, un po' come quando nell'ultima stagione di The Boys ci si prende gioco della Zack Snyder's Justice League con la produzione del film sui Sette.