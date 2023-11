WandaVision: una scena cancellata rivela l'identità del testimone scomparso di Jimmy Woo

In occasione dell'uscita in home video in formato fisico di WandaVision, i Marvel Studios hanno diffuso in streaming una scena eliminata della serie che svela l'identità del testimone scomparso che Jimmy Woo sta cercando all'interno di Westview.

Nella sequenza, intitolata "Ankle Bracelet", Woo (interpretato da Randall Park) sta concludendo la sua indagine sugli eventi magici accaduti a Westview, nel New Jersey.

Come si ricorderà, l'agente Woo si trovava a Westview solo perché era alla ricerca di un testimone scomparso dal Programma di Protezione Testimoni. Inizialmente Woo sospettava che il suo testimone fosse "fuggito", ma poi ha scoperto che inspiegabilmente i suoi soci e parenti non avevano mai sentito parlare di lui.

In questa scena eliminata, Woo dice a un collega dell'FBI che devono assolutamente trovare il testimone scomparso perché deve testimoniare in tribunale. Woo dice che il testimone dovrebbe essere più facile da individuare ora che tutto è tornato alla normalità.

Dopo l'uscita di scena di Woo e dell'altro agente dell'FBI, si scopre che il testimone è Ralph Bohner (interpretato da Evan Peters), confermando una teoria dei fan di vecchia data.

L'episodio finale della serie ha rivelato la vera identità di Bohner, che era stato vittima dell'incantesimo di Agatha Harkness, che lo aveva usato per fingersi Pietro Maximoff/Quicksilver, il defunto fratello di Wanda, interpretato da Aaron Taylor-Johnson in Avengers: Age of Ultron.

WandaVision sarà disponibile in 4K Ultra HD Steelbook e Blu-ray Steelbook dal 28 novembre prossimo.