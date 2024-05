Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 20 al 24 maggio 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore si avvicina alle battute finali ma, nella nuova settimana - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024 - non sembra esserci ancora pace per Selin e Demir, nel bel mezzo di una tempesta sentimentale.

La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat (qui la nostra recensione di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore) viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 20 al 24 maggio

Lunedì 20 maggio , episodio 58 - Demir ha deciso di raccontare un pezzo fondamentale del suo passato a Selin: la sua storia d'amore con Eylul . C'è un dettaglio però che il ragazzo non aveva considerato e che rischia di rovinare i suoi piani: Selin ed Eylul stanno diventando amiche.

Martedì 21 maggio, episodio 59 - Intanto, Selin e Demir sono diretti allo chalet dove Demir ha passato l'infanzia e tutto sembra andare a gonfie vele, fino a quando Demir nota che Selin ha al dito l'anello che le ha dato Eylul.

Selin e Demir discutono in una scena di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore

Mercoledì 22 maggio, episodio 60 - Neppure la visita allo chalet sembra riuscire a placare gli animi dei due giovani amanti. Selin non è disposta ad accettare che Demir le abbia mentito sull'identità di Eylul.

Da un'altra parte nello stesso momento, Burak ed Eylul notano che il loro piano sembra funzionare.

