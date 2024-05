Endless Love anticipazioni 22 maggio, Il doppio gioco di Tufan: tradisce Emir e si allea con Kemal

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 22 maggio alle 14:05 su Canale 5, in cui un inaspettato colpo di scena mette in difficoltà Emir.

La soap il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 maggio Nihan, decisa a scoprire cosa stia nascondendo Zeynep, incontra Salih. Dal canto suo, anche Kemal vuole fare chiarezza e chiede a Ozan di incontrarlo. Ozan si accorge che Zeynep è sparita. Trova una lettera lasciata dalla ragazza, in cui gli spiega che, pur amandolo, ha deciso di chiedere il divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia.

Ozan, disperato, tenta il suicidio. Scoperto da Onder e Vildan mentre sta perdendo conoscenza, viene portato in ospedale e salvato. Nel frattempo, Nihan, estorcendo alcune informazioni a Zehir, raggiunge lui e Kemal nel luogo in cui Karen e suo marito dovranno ritirare i passaporti.

Ma mentre Kemal e Zehir, dopo l'arrivo dei due, sono pronti a intervenire, la polizia sopraggiunge e porta via Karen e Taner. Nihan e Kemal scopriranno in seguito che i coniugi non sono mai arrivati in una stazione di polizia e sospettano l'intervento di Emir. Karen e suo marito sono effettivamente nelle sue mani.

Anticipazioni del 22 maggio: Vildan fa un appello a Kemal per salvare Ozan

Tufan, il fidato braccio destro di Emir, agisce alle spalle dell'uomo per cui lavora. Il giovane registra l'interrogatorio di Emir a Karen e, in maniera anonima, invia una copia a Nihan e Kemal.

I due ex fidanzati, ascoltando le parole del giovane Kozcuoğlu, capiscono che Emir è comsapevole dei loro sospetti. Il marito di Nihan, comunque, non sa che anche i suoi avversari ora conoscono le sue mosse grazie al tradimento di Tufan.

Mentre Kemal, sempre più arrabbiato verso la sua nemesi, dichiara che vuole continuare la guerra contro Emir a qualsiasi costo, Nihan riceve una telefonata che la informa delle ultime vicende familiari: Ozan, dopo essere stato lasciato da Zeynep, ha tentato il suicidio ed è ricoverato in ospedale. Il ragazzo è fuori pericolo.

Nihan corre da suo fratello e gli assicura che riporterà sua moglie a casa. Vildan, nonostante la sua opposizione al matrimonio, per proteggere suo figlio, ha chiesto a Kemal di convincere sua sorella a tornare da Ozan, temendo che il ragazzo compia qualche altro gesto sconsiderato.