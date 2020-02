Wandavision: un leak della serie Disney+ ha svelato il villain della Fase 4 dell'MCU?

Alcune informazioni leaked sulla serie Wandavision avrebbero anticipato il possibile nuovo villain della Fase 4 dell'MCU. Lo show dedicato a Wanda Maximoff e Visione conterrebbe alcuni importanti ganci con il futuro dell'MCU, ma andiamo con ordine.

Lo scorso novembre un leak diffuso dal sito Murphy's Multiverse conteneva alcuni interessanti informazioni sulla serie Disney+ WandaVision, il sito sosteneva che alla fine dello show Scarlet Witch avrebbe liberato i suoi incredibili poteri generando un incidente tale da dare il via al plot di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Secondo il sito, inoltre, la realtà domenstica da sitcom in cui Wanda Maximoff vive The site also said Wanda's sitcom reality in WandaVision non è di sua creazione, bensì è istigata da Nightmare, che fungerà da villain della serie tv e del sequel di Doctor Strange.

WandaVision: un super spoiler nel teaser trailer della serie Disney+

Alcune conferma di queste leak sono arrivate dal teaser di WandaVision lanciato nel corso del super Bowl: la serie sarà davvero in parte "un omaggio alla sitcom" e coinvolgerà i figli di Wanda e Visione. Nel teaser vediamo, infatti, Wanda incinta (nei fumetti la coppia ha due figli, Speed e Wiccan), il che lascerebbe pensare che anche le anticipazioni su Nightmare potrebbero rivelarsi esatte.

Ma chi è Nightmare? Nei fumetti, Nightmare è un essere molto potente che governa la Dimensione dei Sogni, luogo in cui gli umani entrano quando sono addormentati. Se qualcuno è tormentato, Nightmare può attirarlo in un paesaggio da sogno, usare le sue paure come arma e succhiare energia dal subconscio con cui alimentare i suoi poteri. Nightmare è uno dei principali nemici di Doctor Strange e anche nell'MCU potrebbe fungere da anello di congiunzione tra tv e cinema.

Marvel: la Fase 4 vedrà il ritorno di tutti gli eroi morti?

Dopo tutto dopo la morte di Visione, Wanda potrebbe essere un'anima tormentata e vulnerabile, non sarà perciò difficile per Nightmare intrappolarla nella Dimensione dei Sogni. La conferma a questa teoria l'avremo a dicembre, quando WandaVision approderà su Disney+.