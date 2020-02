WandaVision: un super spoiler nel teaser trailer della serie Disney+

Un gustoso spoiler della serie Disney+ WandaVision è contenuto nel teaser degli show della piattaforma lanciato durante il Super Bowl 2020. Come ogni anno, la serata del Super Bowl è stata l'occasione per il lancio di trailer e teaser della prossima stagione cinematografica e televisiva; tra le rivelazioni più attese c'erano quelle della piattaforma streaming Disney+, che ha in cantiere ben tre serie tv che espanderanno l'universo Marvel dopo il finale col botto di Avengers: Endgame. In particolare, le immagini inedite per il progetto ci svelano un gigantesco spoiler sul contenuto dello show.

Dal breve frammento reso pubblico nel teaser di Wandavision, vediamo Wanda Maximoff e Vision che convivono in una tranquilla casa di aspetto molto medio-borghese, ma il dettaglio cruciale è che in una delle prime immagini Scarlet Witch è incinta! Vediamo poi apparire accenni di culle, due per l'esattezza, e dei ciucci che si librano nell'aria circondati da grande stupore.

Insieme al teaser, Disney + rilascia quasi contemporaneamente anche la sinossi ufficiale per WandaVision: "Il WandaVision di Marvel Studios mischia lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe, in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany)- due supereroi che vivono la loro vita ideale di periferia - iniziano a sospettare che niente è quello che sembra."

L'uscita di WandaVision, di cui abbiamo appena visto il teaser, è già stata confermata per il 2020, probabilmente poco dopo l'arrivo della serie tv The Falcon and the Winter Soldier. Per quanto riguarda invece lo show dedicato a Loki, probabilmente dovremo aspettare fino al 2021. Nel frattempo, Disney+ si diverte a lanciare indizi e provocazioni. Lo spoiler su Wanda potrebbe infatti indicare il legame diretto con la serie a fumetti Marvel Comics del 1986, The Vision and The Scarlet Witch, in cui la protagonista ha effettivamente una coppia di gemelli. Se così fosse, dobbiamo prepararci a una lunga e complessa serie di colpi di scena...