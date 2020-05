WandaVision: terminate le riprese, l'uscita su Disney+ nel 2020 è ancora possibile?

Qualche giorno fa il cast di WandaVision ha festeggiato la fine delle riprese, ma i fan si chiedono se dopo i ritardi subiti lo show riuscirà a rispettare il 2020 come data di uscita su Disney+.

Avengers: Infinity War, un primo piano di Elizabeth Olsen

Le riprese di WandaVision si sono concluse così come i test visivi degli effetti speciali, perciò la serie Marvel potrebbe essere terminata in sala di montaggio senza ulteriori ritardi.

Secondo i piani originari dei Marvel Studios, WandaVision sarebbe dovuta approdare su Disney+ dopo The Falcon and the Winter Soldier, ma allo show sugli amici di Captain America manca ancora qualche settimana di riprese. Possibile che Marvel decida di alterare l'ordine delle uscite proponendo un nuovo schedule? Per adesso questa è solo una speculazione, ma sarebbe anche l'unico modo per permettere l'uscita di WandaVision entro fine anno.

Resta da risolvere il problema degli spoiler, visto che da quanto sappiamo WandaVision è strettamente legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui uscita è però slittata di oltre un anno. Secondo altre teorie, WandaVision potrebbe gettare le basi per l'arrivo degli Young Avengers, di Captain Marvel 2 e della tanto discussa serie tv su Secret Invasion.

Ecco cosa ha dichiarato qualche tempo fa il coprotagonista della serie tv Paul Bettany a Kevin Smith: "Ammiro Kevin Feige, ha rischiato molto con questo show e il suo concept. La serie è scritta davvero bene ed è fottutamente fuori di testa. Le scelte fatte sono folli. E i fan non dovranno attendere a lungo... molto presto avranno un assaggio di ciò che li aspetta."