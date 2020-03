WandaVision, cast e crew della serie Marvel festeggiano la fine delle riprese con un party in quel di Atlanta.

WandaVision, la serie tv targata Marvel Studios festeggia con un party la fine delle riprese: la festa a cui hanno partecipato il cast e la troupe dello show di Disney+ si è tenuta ad Atlanta.

A comunicarlo è il produttore Taylor Grabowsky dal suo account di Instagram, dove ha postato le foto delle celebrazioni e ha approfittato per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla serie.

Il post pubblicato online annunciava infatti: "F A M! Ragazzi, potrei anche essere andato un po' oltre con il photobooth, ma come si fa a restistere con queste bellezze? Sono grato di aver avuto LA MIGLIORE troupe al mondo. Non solo sono stati assolutamente all'altezza dell'incarico, ma ogni persona qui presente ha aiutato a rendere lo show ancora più speciale! Vi adoro, ragazzi! @marvelstudios #production #crew #ATLwrapparty"

Durante il SuperBowl abbiamo avuto occasione di dare un'occhiata allo show grazie a un breve, ma intenso, promo di tutte le serie Marvel targate Disney+ in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Nonostante la presentazione delle prime scene, sappiamo ancora davvero poco per quanto riguarda ciò che ci attenderà questo inverno, quando WandaVision approderà finalmente sulla piattaforma streaming. Tutte le persone coinvolte nel progetto sembrano però molto entusiaste della riuscita di questa prima stagione - Kevin Smith aveva affermato di aver sentito "cose incredibili" al riguardo - e non resta quindi che fidarsi e attendere ulteriori dettagli!

Disney+ sarà disponibile in Italia dal 24 marzo, mentre l'uscita di WandaVision è programmata per questo dicembre.

La sinossi ufficiale anticipa: "Il WandaVision di Marvel Studios mischia lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe, in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany)- due supereroi che vivono la loro vita ideale di periferia - iniziano a sospettare che niente è quello che sembra."