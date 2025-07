Scarlet Witch: il ritorno di Elizabeth Olsen anticipato dal regista dei Fantastici 4?

Il regista Matt Shakman, già acclamato per il suo lavoro su WandaVision, ha riacceso le speranze dei fan Marvel parlando apertamente della Scarlet Witch e del suo possibile futuro nel MCU.

Il cineasta, oggi al lavoro sul nuovo film dei Fantastici Quattro, ha lasciato intendere che il personaggio di Elizabeth Olsen non sarebbe mai davvero scomparso, alimentando le speculazioni su un suo imminente ritorno.

La Strega Scarlatta è apparsa l'ultima volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), dove sembrava sacrificarsi durante il crollo del tempio del Darkhold. Da allora, Marvel Studios non ha più menzionato piani concreti sul futuro della potente Wanda Maximoff, alimentando dubbi e teorie tra il pubblico. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare.

Il regista di WandaVision rilancia: "Wanda non è mai andata via"

Durante una recente intervista a margine della promozione del nuovo progetto, Matt Shakman ha affrontato direttamente la questione del destino di Scarlet Witch, rispondendo a una domanda su un possibile ritorno del personaggio:"Wanda non se n'è mai andata", ha affermato senza esitazioni, una frase che ha immediatamente fatto il giro del web e dei social tra i fan Marvel.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Shakman ha inoltre sottolineato quanto la creazione della miniserie WandaVision sia stata fondamentale nella sua carriera, definendola "una delle esperienze creative più stimolanti" della sua vita. Proprio da lì, ha spiegato, è nato un approccio registico fatto di attenzione al tono, al contesto storico e all'equilibrio tra sperimentazione stilistica e narrazione emotiva. Un'esperienza che, a suo dire, gli ha permesso di affrontare con maggiore consapevolezza anche il suo nuovo lavoro su I Fantastici Quattro.

Dai superpoteri alle sitcom: i legami tra WandaVision e I Fantastici Quattro

Parlando del film I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo nel 2025, Shakman ha rivelato come alcuni elementi creativi di WandaVision abbiano trovato una nuova forma nel suo ultimo progetto Marvel. Il regista ha raccontato di aver organizzato tre settimane di prove con il cast prima dell'inizio delle riprese per creare un gruppo credibile e coeso, ricostruendo un mondo narrativo ambientato negli anni Sessanta con grande attenzione per i dettagli visivi e tonali.

WandaVision: un'immagine della serie

L'obiettivo, ha detto, era dare vita a una vera famiglia di eroi che potesse apparire tanto autentica quanto iconica."Ci sono delle similitudini profonde tra i due progetti", ha spiegato Shakman. "In entrambi i casi ho avuto la libertà di esplorare toni diversi rispetto ai classici cinecomic, bilanciando umorismo, azione e una forte componente emotiva".

Il futuro di Scarlet Witch nel MCU resta incerto, ma i segnali sono incoraggianti

Sebbene i Marvel Studios non abbiano confermato ufficialmente il ritorno di Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch, le parole di Shakman sembrano lasciare la porta aperta a una nuova apparizione. Dopo la cancellazione dei progetti solisti su Wanda, tra cui una potenziale serie spin-off mai confermata, questa dichiarazione potrebbe essere l'indizio che i fan attendevano.

Elizabeth Olsen nella scena post credits di WandaVision.

Nel frattempo, lo stesso regista continua a costruire il futuro del franchise con l'ambizioso I Fantastici Quattro, che promette di introdurre nuovi personaggi e, forse, nuove dinamiche in cui Wanda Maximoff potrebbe ritagliarsi un posto. Considerando la sua importanza nel multiverso Marvel, una sua riapparizione - magari in una variante alternativa - non è affatto da escludere.