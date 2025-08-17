Scarlet Witch tornerà nel MCU: Elizabeth Olsen conferma il suo ruolo dopo Avengers: Secret Wars

Il futuro del MCU dopo Avengers: Secret Wars sta suscitando grandi curiosità tra i fan, soprattutto riguardo ai ritorni dei personaggi più iconici. In mezzo a voci di nuovi volti per Capitan America e Iron Man e l'assenza confermata di Chris Hemsworth nei panni di Thor, arriva una conferma importante: Elizabeth Olsen tornerà a vestire i panni di Scarlet Witch, anche nelle prossime fasi dell'universo Marvel.

La notizia arriva direttamente da fonti vicine alla produzione e conferma che Wanda Maximoff non solo continuerà a far parte del MCU, ma manterrà un ruolo centrale nella narrazione post-Secret Wars. La conferma è un sollievo per i fan del personaggio, che hanno visto il suo sviluppo esplodere grazie a serie come WandaVision e agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Elizabeth Olsen racconta il futuro di Scarlet Witch

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, l'attrice continuerà a interpretare Wanda, respingendo le speculazioni su un eventuale cambio di volto o una nuova incarnazione del personaggio. Nei fumetti, infatti, Scarlet Witch è figlia di Magneto e i Marvel Studios avrebbero potuto introdurre una nuova generazione, ma Olsen resterà il volto ufficiale della strega nel franchise.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

In precedenti interviste, l'attrice ha dichiarato di sentirsi fortunata per la possibilità di sviluppare un personaggio così iconico per oltre un decennio, sottolineando quanto sia stato significativo per lei esplorare Wanda sia in WandaVision che in Doctor Strange.

Il legame con Doctor Strange e le nuove missioni

Il ritorno di Scarlet Witch non è l'unica novità: la stessa fonte del ritorno di Olsen ha confermato che Doctor Strange tornerà in Avengers: Doomsday con la missione di fermare le incursioni multiversali "con ogni mezzo necessario". La scena post-credit di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha anticipato un viaggio nella Dimensione Oscura insieme a Clea, dove il flusso del tempo è praticamente inesistente. Questo implica che lo Strange che tornerà sarà molto diverso da quello visto sulla Terra, aprendo la porta a colpi di scena e a un intreccio narrativo più complesso.

Elizabeth Olsen nella scena post credits di WandaVision.

Il ritorno di Olsen garantisce continuità al personaggio e offre ai Marvel Studios la possibilità di esplorare nuove storie con Wanda, senza la necessità di riassegnare il ruolo. Il suo ritorno permette inoltre di collegare eventi passati a future trame, mantenendo coerenza nell'evoluzione del MCU e rafforzando il legame tra i film principali e le serie TV. I fan possono aspettarsi che Scarlet Witch rimanga un punto di riferimento nelle prossime fasi, contribuendo a creare un universo narrativo ricco di sorprese e connessioni inattese.