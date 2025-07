Vision Quest, finite le riprese del sequel spirituale di WandaVision: cosa succederà a Visione Bianco?

Si sono ufficialmente concluse le riprese di Vision Quest, la serie dei Marvel Studios che riporta sullo schermo il personaggio di Paul Bettany, dopo il grande successo di WandaVision.

I fan non vedono l'ora di scoprire quale sarà il destino di Visione Bianco, nell'attesissima serie che verrà distribuita sulla piattaforma streaming Disney+.

Concluse le riprese di Vision Quest con Paul Bettany

La serie prosegue la storia di Visione Bianco, dopo gli eventi raccontati in WandaVision. Le riprese si sono appena concluse ma non è stata ancora ufficializzata la data d'uscita degli episodi.

Vision Quest racconta le vicende di Visione Bianco (Paul Bettany), che dopo aver acquisito i ricordi del Visione originale nel finale di WandaVision rimane emotivamente distaccato dalle esperienze vissute dal suo predecessore.

Paul Bettany e Elizabeth Olsen in una scena di WandaVision

Sarà un viaggio esistenziale per il protagonista, alla ricerca di identità e significato, approfondendo il conflitto tra la sua programmazione logica e le sue esperienze umane che gli sono rimaste come reminiscenze del passato.

Il cast di Vision Quest con Paul Bettany

Oltre alla presenza di Paul Bettany, il cast include anche il ritorno di James Spader nei panni di Ultron, che potrebbe essere il preludio ad una nuova resa dei conti.

Nel cast di Vision Quest anche T'Nia Miller nel ruolo di Jocasta, Emily Hampshire nei panni di una versione umana di E.D.I.T.H., Todd Stashwick nei panni di Paladin, Ruaridh Mollica nei panni di Tommy Maximoff, e Farah Tahir dovrebbe tornare nel ruolo di Raza, già visto in Iron Man.

Paul Bettany in una scena di WandaVision

Al cinema, Paul Bettany è reduce dalla partecipazione in Here, l'ultimo film diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright mentre in tv ha partecipato a tre puntate della serie A Very British Scandal nel 2021 dopo aver interpretato nuovamente Visione in WandaVision al fianco della sua collega del Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen, nel ruolo di Wanda Maximoff.