WandaVision: Doctor Strange apparirà nella serie Disney+?

Un nuovo rumor sulla serie Disney+ WandaVision indica che il Doctor Strange in persona potrebbe fare la sua comparsa in uno degli episodi finali dello show. Solo poche ore fa abbiamo appreso che WandaVision è stato anticipato dal 2021 al 2020 e ora apprendiamo che uno dei personaggi più amati dell'MCU farà la sua comparsa nello show.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in azione nel film

Mesi fa Kevin feige ha esplicitato il legame tra la serie WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel delle avventure standalone di Stephen Strange. Al momento le riprese di WandaVision sono in corso ad Atlanta. Secondo un rumor diffuso da Charles Murphy, uno degli episodi finali della serie vedrà la comparsa della star Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange.

Naturalmente la notizia va presa con le molle, al momento Marvel lascia trapelare pochissimi dettagli sulla serie in lavorazione, ma lo scambio di visite è più che plausibile visto che la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, come anticipato, comparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision vedrà protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione. La serie tv prodotta per la piattaforma streaming Disney+ viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe". Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn.