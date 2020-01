WandaVision: la serie debutterà nel 2020 come svela un nuovo promo!

WandaVision, come rivela un nuovo promo, arriverà sugli schermi di Disney+ prima del previsto: il video ha infatti inserito il titolo della serie tra i contenuti che debutteranno in streaming nel 2020, come la già annunciata The Falcon and The Winter Soldier.

I protagonisti saranno, ovviamente, Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione, ma il video non regala nessuna nuova immagine tratta dallo show le cui riprese sono attualmente in corso.

La nuova serie tv WandaVision, prodotta per la piattaforma di streaming Disney+, viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe".

Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. Elizabeth Olsen aveva anticipato: "Si tratta di un mashup tra le sitcom americane nel corso dei decenni e i film Marvel".

Paul Bettany aveva aggiunto: "Quello è il punto di partenza e poi diventa in un certo senso un epico film Marvel come quelli che avete imparato a conoscere e amare".