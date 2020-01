WandaVision: la base di SWORD svelata nelle foto dal set

Sono in corso ad Atlanta le riprese di WandaVision, la serie Disney+ che racconterà l'amore tra Wanda Maximoff, alias Scarlett Witch e Visione: le nuove foto dal set rivelano l'aspetto della base di SWORD.

WandaVision avrebbe dovuto fare il suo debutto su Disney+ nella primavera del 2021, ma la compagnia ha deciso di anticipare l'uscita al 2020 accelerando la produzione. Per il momento i dettagli dello show sono per lo più top secret, ma le nuove immagini rubate dal set mostrano dei camion e tende, fornendoci un'idea dell'aspetto della base di SWORD sulla Terra.

I fan del Marvel Cinematic Universe ricorderanno che l'esistenza di SWORD è stata rammentata nelle scene post-credits di Spider-Man: Far From Home, in cui scopriamo che Nick Fury si è fatto sostituire dallo Skrull Talos. La scena ha scioccato i fan, gettando le basi future della storyline di Captain Marvel nell'MCU. Sono in molti a ritenere che WandaVision vedrà, inoltre, a presenta di Monica Rambeau adulta nello show, anticipazione che potrebbe ricollegare la serie al plot del fumetto Secret Invasion.

WandaVision vede protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione. La serie tv prodotta per la piattaforma streaming Disney+ viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe". Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn.