Walker: Jared Padalecki nel trailer della seconda stagione

The CW ha svelato il trailer della seconda stagione di Walker, che vede il ritorno di Jared Padalecki, alle prese con vecchie faide familiari, operazioni sotto copertura e indagini da risolvere. Walker tornerà sulla rete americana The CW il 28 ottobre.

Nella premiere della seconda stagione di Walker, intitolata They Started It, Walker (Jared Padalecki) si rende conto che la sua vita è a rischio e affronta il capitano James (Coby Bell) che gli confessa il vero motivo per cui Micki (Lindsey Morgan) è in missione sotto copertura. Nel frattempo, i Davidson tornano a casa, il che mette Abeline (Molly Hagan) in difficoltà perché c'è un legame oscuro tra le due famiglie. Trey (Jeff Pierre) fa quasi saltare la copertura di Micki.

La seconda stagione di Walker vede l'arrivo della star di Yellowstone Dave Annable nel ruolo di un personaggio di nome Dan Miller.

Walker vede Jared Padalecki nella parte di Cordell Walker, un padre di due figli rimasto vedovo e che ritorna a casa, nella città di Austin, dopo essere stato impegnato per due anni in una missione sotto copertura. L'uomo cercherà di riallacciare i rapporti con i figli e affrontare liti con la famiglia, oltre a dover trovare il modo di collaborare con la sua nuova partner sul lavoro, una delle prime donne a far parte dei Texas Rangers. Cordell, inoltre, avrà dei sospetti riguardanti la morte della moglie.