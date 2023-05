Walker: The CW rinnova la serie con Jared Padalecki per una stagione 4, cancellato lo spin-off prequel

Walker, la serie reboot con Jared Padalecki, ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione da parte di The CW, che nel frattempo ha però cancellato il suo spin-off prequel, Walker: Independence.

Walker non molla: la serie tv con protagonista Jared Padalecki è stata rinnovata per una quarta stagione da The CW, che ha invece deciso di cancellare il suo spin-off prequel, lo show con Katherine McNamara, Walker: Independence.

Proseguono le vicende di Cordell Walker, il Texas Ranger interpretato da Jared Padalecki nella serie reboot del celebre show con Chuck Norris, Walker Texas Ranger.

La serie targata The CW e prodotta dai CBS Studios ha ottenuto il rinnovo per altri 13 episodi che andranno a comporne la quarta stagione (e non 20+ come di solito accade per le serie The CW), in arrivo tra il 2023 e il 2024.

"Negli ultimi tre anni, Walker è diventato lo show di punta di The CW, con una fanbase appassionata e in incredibile cast e team creativo guidato da Jared Padalecki, top star del network da ormai venti anni" ha affermato Brad Schwartz, President of Entertainment di The CW "Nel costruire un grandioso futuro per The CW, siamo felici di annunciare che continueremo a collaborare con i nostri partner ai CBS Studios e non vediamo l'ora dio vedere nuovi episodi di Walker".

Una nuova era

Walker è la prima serie (e possibilmente l'unica) tra le scripted series del network ad essere stata rinnovata al momento (All American era già stata rinnovata a gennaio), con Superman and Lois e All American: Homecoming come probabili compagne nel caso improbabile in cui la nuova gestione dell'emittente decida di mantenere parte della programmazione attuale.

Con l'acquisizione di The CW da parte del gruppo Nexstar, infatti, sono già avvenuti numerosi cambiamenti al palinsesto, come la cancellazione di svariati show e la quasi definitiva chiusura dell'Arrowverse.

E a non riuscire nell'impresa di restare a galla è stato anche lo spin-off prequel di Walker, Walker: Independence, ufficialmente cancellato dal network.

"_Sapete, soprattutto quest'anno, sapevo che c'erano grandi cambiamenti in atto in casa The CW, e nel mondo della televisione in generale. E ci sono così tante opzioni e opportunità, modi più non ortodossi di cancellare, rinnovare e proseguire gli show. E mi sono rassegnata per quanto riguarda queste cose, lascio tutto nelle mani degli Dei della Televisione. Quel che mi limito a dire è 'Sapete che c'è, ci ho messo sangue, sudore e passione in questo show. Ho fatto del mio meglio, e mi sono divertita con il cast e la crew'" ha dichiarato Katherine McNamara, come riporta Collider, commentando la cancellazione dello show di cui è protagonista.

