Walker cancellato dopo 4 stagioni, per Jared Padalecki "è dura da digerire"

Fine della corsa. The CW ha deciso che la quarta stagione di Walker sarà l'ultima per lo show reboot della celebre serie anni '90 Walker Texas Ranger. I fan attendono di vedere sugli schermi italiani quella che si è trasformata ufficialmente nell'ultima stagione, dopo la quale il sipario verrà chiuso. Negli Stati Uniti l'ultimo episodio andrà in onda il 26 giugno.

Protagonista di Walker è l'ex star di Supernatural e Una mamma per amica Jared Padalecki, nei panni di Cordell Walker, tra i migliori Texas Ranger della città di Austin. Dopo una missione sotto copertura accettata in seguito alla morte della moglie, Walker torna alla sua routine, trovandola profondamente cambiata. La produzione dello show è iniziata nel 2021 e si concluderà tra poche settimane con la messa in onda degli ultimi episodi. Il network ha annunciato l'avvio di una nuova serie spin-off con protagonista Kat McNamara.

Famiglia Walker

Particolarmente affranto Jared Padalecki, che ha condiviso sui social un messaggio indirizzato al team e ai propri fan:"Ciao a tutti. È con grande tristezza che vi condivido questa notizia. Walker non andrà in onda su The CW con una quinta stagione. È una notizia difficile da digerire ma siamo molto grati alla famiglia Walker che si è creata, sia sul set che fuori. Nelle quattro stagioni insieme abbiamo sentito l'amore e il supporto di tutta la famiglia Walker e ne saremo eternamente grati. Troppo spesso siamo noi a ricevere lodi, gratitudine e adulazione e troppo spesso perdiamo l'opportunità di restituirle a chi appartengono. Ai fan! In questo mondo la casa non è un luogo, è una relazione".

Padalecki ha chiuso il messaggio con un saluto commosso:"I 'luoghi' possono essere persi. Le 'relazioni' possono vivere per sempre. La nostra gratitudine e il nostro amore per tutta la famiglia Walker vivranno per sempre. È stato un onore unico far parte del cast, della troupe e del fandom, che hanno aiutato Walker a raccontare le storie che abbiamo raccontato. Sorriderò per sempre pensando agli anni che ho trascorso con il cast, la troupe, lo studio, la rete e il fandom, che hanno reso tutto possibile. Alla prossima avventura".

Jared Padalecki è tornato nella quarta e ultima stagione di Walker con Keegan Allen, Molly Hagan, Kale Culley e Coby Bell.