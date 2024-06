Walker, Jared Padalecki accusa il network per la cancellazione: "Vogliono contenuti facili e a buon mercato"

L'attore si è scagliato contro The CW per aver cancellato lo show preferendogli prodotti di più facile consumo

Jared Padalecki ha tornato a parlare della cancellazione di Walker e non si è tirato indietro quando ha detto la sua sulla nuova direzione imboccata dal network The CW.

Parlando con Variety della decisione di mettere fine allo show, a Padalecki è stato chiesto se questa fosse dovuta a motivi di budget e, pur affermando che ci sono state "molte problematiche diverse", ha anche sottolineato la voglia di andare nella direzione di "contenuti facili ed economici" del network sulla scia della recente acquisizione da parte di Nexstar.

"Ho parlato con il capo della CBS e con il capo della Nexstar/CW, ho parlato con gli altri [produttori esecutivi] di Walker e penso che si sia trattato di più problematiche insieme", ha detto Padalecki.

La rabbia di Jared Padalecki

"Mi sembra di capire - e ripeto, questo è solo quello che mi è stato detto - che Nexstar stia andando in una direzione diversa con The CW. Voglio dire, hanno un'ora di Trivial Pursuit e un'ora di Scrabble in arrivo. Non so perché nessuno voglia scaricare l'app o prendere in mano un gioco da tavolo e si giochi con gli amici. Qual è quella citazione? Dice: 'Se qualcuno ti dice chi è, fai domande. Se qualcuno ti mostra chi è, credigli'".

La star di Supernatural ha proseguito: "Sento che la CW con cui ho lavorato l'anno scorso non è la CW di cui ho fatto parte quando c'era [l'ex presidente e CEO] Mark Pedowitz per quasi 20 anni. Stanno solo cambiando il network, che non sarà più un network televisivo quanto piuttosto un 'Ecco qualcosa di divertente per un'ora che non guarderete mai più, ma che speriamo guardiate. Ed è economico!'. E odio dirlo, ma sono solo onesto. Voglio dire, fanculo. Non possono licenziarmi di nuovo. Mi è sembrato che stessero cercando dei contenuti facili e a basso costo con cui riempire la programmazione".

Il cambio di direzione di CW

Nexstar ha acquisito The CW nel 2022 e da allora la rete ha visto cambiamenti drastici nel suo palinsesto. Solo nel 2022, la rete ha cancellato dieci serie, tra cui Naomi, Legacies, Legends of Tomorrow e Roswell: New Mexico, mentre altre serie, come Nancy Drew, Stargirl, The Flash e Riverdale, sono state concluse con una stagione finale.

La rete ha poi iniziato a spostare il suo interesse verso serie non sceneggiate e sport. Le ultime serie originali sceneggiate rimaste, Superman and Lois, All American: Homecoming e Walker si concluderanno con le loro attuali stagioni, lasciando solo una serie originale in onda, All American, che è stata recentemente rinnovata per la settima stagione.