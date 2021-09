Walker: Jensen Ackles dirigerà un episodio della serie con Jared Padalecki

Reunion di Supernatural in arrivo sul set di Walker! EW ha confermato che Jensen Ackles dirigerà il settimo episodio della seconda stagione dello show interpretato e prodotto dall'amico Jared Padalecki. Il progetto segnerà la prima volta che Ackles e Padalecki tornano a collaborare dopo il gran finale di Supernatural.

Jensen Ackles e Jared Padalecki sul set dell'episodio 'Death in the Water'

Come i fan sanno molto bene, Jensen Ackles e Jared Padalecki hanno interpretano i fratelli Dean e Sam Winchester, protagonisti di Supernatural, per 15 stagioni. Dopo la fine della serie tv, Padalecki si è focalizzato sul ruolo di Cordell Walker nel reboot di Walker Texas Ranger, mentre Jensen Ackles si è unito al cast della terza stagione di The Boys per portare in scena il personaggio di Soldier Boy.

Adesso che le riprese di the Boys 3 si sono concluse, Ackles ha deciso di tornare a collaborare con l'amico mettendosi dietro la macchina da presa. L'attore, in passato ha diretto sei episodi di Supernatural. Questa nuova partnership sembra cancellare una volta per tutti le voci di rottura seguite all'annuncio del prequel di Supernatural, che vedrà il solo Jensen Ackles in veste di produttore e voce narrante. Dopo una prima reazione stupita, Jared Padalecki aveva già stemperato le polemiche ribadendo il suo legame col collega.

Walker farà ritorno il 28 ottobre sulla rete americana The CW.