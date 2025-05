Voltron, terminate le riprese del film live-action con Henry Cavill: "Sarà come i fan hanno sempre sognato"

Le riprese del nuovo film live-action di Voltron si sono ufficialmente concluse. Con un cast stellare guidato da Henry Cavill e diretto da Rawson Marshall Thurber, la pellicola promette di essere la trasposizione tanto attesa dai fan.

Voltron: il film live-action chiude le riprese

Dopo anni passati a ruggire nelle fantasie degli appassionati e nei corridoi incerti di Hollywood, Voltron è pronto a tornare in scena con un film live-action che ha finalmente chiuso le riprese. Ad annunciare il traguardo è stata la World Events Productions, storica custode del franchise, che con entusiasmo ha condiviso un messaggio sui social: "Il nostro film live-action di Voltron ha ufficialmente concluso la produzione, e siamo ENTUSIASTI di come sia andata. Faccio parte di questo universo da anni, e posso affermare con orgoglio che questa SARÀ l'esperienza Voltron che i fan hanno sempre sognato." Una dichiarazione che suona come una promessa (e una carezza) per chi aspetta da decenni di vedere i cinque leoni meccanici ruggire sul grande schermo, stavolta con carne, sangue e CGI.

A dispetto delle voci che ipotizzavano un lancio diretto sulle piattaforme streaming, la produzione ha voluto chiarire la situazione: "Si è parlato molto di come sarà distribuito il film, ma vogliamo rassicurarvi: quando i piani ufficiali verranno stabiliti, sarete i primi a saperlo. Restate con noi! Vi prometto che ne varrà la pena!" Parole che suonano come una smentita elegante a chi già archiviava il progetto tra gli "original" digitali.

Diretto da Rawson Marshall Thurber (Red Notice, Central Intelligence), il film vanta una sceneggiatura firmata dallo stesso regista insieme a Ellen Shanman, e un cast che unisce nomi noti come Henry Cavill, Sterling K. Brown, Rita Ora e Alba Baptista a volti emergenti come Daniel Quinn-Toye nel ruolo principale. Nessuna sinossi è ancora stata rilasciata, ma con le riprese ultimate e un entusiasmo palpabile dietro le quinte, l'attesa si fa carica di aspettative. Sarà questo il colpo di reni che riporterà Voltron al centro dell'immaginario pop mondiale?