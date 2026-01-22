Voltron: il ruolo di Henry Cavill svelato nei primi leak della trama?

Le riprese dell'adattamento live-action dell'anime Voltron si sono concluse la scorsa estate, ma le anticipazioni sul film che vede coinvolta la star Henry Cavill finora sono state centellinate col contagocce. E mentre l'hype dei fan è alle stelle finalmente qualcosa si muove.

Feature First (via SFFGazette.com) ha diffuso i primi dettagli sulla trama che rivelerebbero anche il ruolo interpretato da Henry Cavill nel film. Ma andiamo con ordine.

Diretto da Rawson Marshall Thurber, Voltron ruota attorno a cinque robot a forma di leone che possono combinarsi per formare il robot umanoide definitivo, Voltron, per combattere il male. Il regista ha assicurato che l'adattamento "resterà fedeli al cuore e allo spirito di Voltron" e che "introdurrà una nuova generazione di piloti".

Un'immagine di Henry Cavill

Che cosa rivela il plot leaked di Voltron?

Dopo la morte della madre, un adolescente terrestre in lutto scopre una verità devastante: la donna era una leggendaria pilota di Voltron di Altea, che proteggeva segretamente la galassia. Quando il tiranno Zarkon si libera dalla prigione e lancia un brutale assalto ad Altea, il ragazzo in lutto si ritrova catapultato nell'eredità materna, costretto a pilotare il suo leone e a riunire il Team Voltron.

Tormentato dall'insicurezza e dai ripetuti fallimenti, il giovane fatica a essere all'altezza... finché non si rende conto che la sua vera forza non risiede nell'abilità o nella tecnologia, ma nel coraggio forgiato attraverso la perdita. Per salvare Altea - e onorarla - deve trovare quello stesso fuoco dentro di sé.

Quale ruolo interpreterà Henry Cavill?

Secondo quanto anticipato da Feature First, Henry Cavill interpreterà il Re di Altea, mentre Sterling K. Brown sarà Zarkon, il villain del film.

A interpretare il giovane protagonista sarà Daniel Quinn-Toye, con l'aggiunta nel cast di Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin e Nathan Jones.

Parlando del progetto, Sterling K. Brown ha commentato: "Credo che Rawson Marshall Thurber abbia avuto una visione davvero meravigliosa per riproporre al pubblico del 2026 qualcosa con cui siamo cresciuti negli anni '80. È un film emozionante. È grandioso, audace e dinamico, ed è per questo che ci vorranno probabilmente circa 48 settimane di post-produzione per completarlo. Penso che sarà incredibilmente divertente. Se Dio vuole, avremo la possibilità di farne un altro".

Secondo quanto anticipato, Voltron arriverà in esclusiva su Prime Video nel corso del 2026.