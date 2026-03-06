Voltron: finalmente una buona notizia per i fan di Henry Cavill

Finalmente qualcosa si muove per Voltron, per la gioia dei fan di Henry Cavill. Dopo mesi di attesa il film ha finalmente una finestra di uscita, anche se per ora è piuttosto ampia. Secondo The Wrap, Voltron uscirà nel 2027, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica.

Quale ruolo interpreterà Henry Cavill in Voltron?

L'adattamento cinematografico live-action del franchise di Voltron è in fase di sviluppo da diversi anni. Amazon MGM Studios si è assicurato un accordo di distribuzione nel 2022, per poi completare le riprese del film in Australia a metà 2025. Le prime indiscrezioni sulla trama hanno svelato il ruolo di Henry Cavill, che interpreterà Alfor, re del pianeta Altea, padre della Principessa Allura e creatore/pilota originale del Leone Nero di Voltron.

A interpretare il giovane protagonista sarà Daniel Quinn-Toye. Oltre a lui troveremo Rita Ora, che interpreta Haggar, la Strega Oscura, e Sterling K. Brown che veste i panni di Zarkon, il villain del film. Fanno parte del cast anche Daniel Quinn-Toye, Alba Baptista, John Harlan Kim, Tharanya Tharan e Samson Kayo.

Trama dettagliata del live-action Voltron

Diretto da Rawson Marshall Thurber, co-autore dello script con Ellen Shanman, Voltron ruota attorno a cinque robot a forma di leone che possono combinarsi per formare il robot umanoide definitivo, Voltron, per combattere il male. Il regista ha assicurato che l'adattamento "resterà fedeli al cuore e allo spirito di Voltron" e che "introdurrà una nuova generazione di piloti".

Di seguito la trama rivelata da un'indiscrezione riportata da Feature First. Dopo la morte della madre, un adolescente terrestre in lutto scopre una verità devastante: la donna era una leggendaria pilota di Voltron di Altea, che proteggeva segretamente la galassia. Quando il tiranno Zarkon si libera dalla prigione e lancia un brutale assalto ad Altea, il ragazzo in lutto si ritrova catapultato nell'eredità materna, costretto a pilotare il suo leone e a riunire il Team Voltron.

Tormentato dall'insicurezza e dai ripetuti fallimenti, il giovane fatica a essere all'altezza... finché non si rende conto che la sua vera forza non risiede nell'abilità o nella tecnologia, ma nel coraggio forgiato attraverso la perdita. Per salvare Altea - e onorarla - deve trovare quello stesso fuoco dentro di sé.

Henry Cavill in una scena di Enola Holmes

I prossimi progetti di Henry Cavill

Fan scatenato del fantasy e dei videogame, Henry Cavill non è certo nuovo ai grandi franchise avendo interpretato il Superman di Zack Snyder e Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher.

Tra le sue prossime fatiche vi è l'atteso reboot di Highlander, attualmente in lavorazione in Scozia, dove raccoglierà il timone di Christopher Lambert interpretando il guerriero immortale Connor MacLeod, e un nuovo capitolo della saga di Enola Holmes dove affiancherà nuovamente Millie Bobby Brown nei panni di Sherlock Holmes.