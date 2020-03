Volevo nascondermi sfida il Coronavirus, primo al box office italiano con solo 44 mila euro

Volevo Nascondermi: una scena del film

Dopo un primo slittamento, Volevo nascondermi ha sfidato coraggiosamente il Coronavirus nella settimana in cui l'Italia chiude per tentare di arginare la diffusione del virus e si piazza al primo posto del box office italiano con solo 44mila euro incassati in due giorni di programmazione. Come indica la nostra recensione di Volevo nascondermi, il film diretto da Giorgio Diritti ripercorre con cura la vita e l'arte del tormentato pittore Antonio Ligabue. La pellicola, presentata in concorso a Berlino 2020, ha fruttato a Elio Germano l'Orso d'Argento come miglior attore.

Alle spalle di Volevo nascondermi si piazza The Grudge, l'inquietante horror prodotto da Sam Raimi reboot del remake - uscito nel 2004 - del classico del cinema horror asiatico Ju-On: The Grudge, diretto dal regista giapponese Takashi Shimizu. Si tratta del nuovo capitolo del franchise di successo che negli anni 2000 ha collezionato diversi film, compresi fra il 2004 e il 2009. The Grudge incassa solo 14.086 euro segnando appena 2.373 presenze nei cinema che restano aperti, ma sono stati sottoposti. The Grudge racconta la storia di Mandy, una poliziotta in servizio in una cittadina americana. Totalmente impegnata nelle indagini di un caso estremamente complicato, si ritrova a visitare un'inquietante abitazione che a quanto pare è al centro di una terribile maledizione. La casa, già teatro di avvenimenti sinistri, sembra infatti abitata da un fantasma vendicativo che punisce chi vi entra.

Al terzo posro resiste Bad Boys for Life, che incassa altri 10.584 euro arrivando a 1 milione 372 mila euro complessivi. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence che tornano a brillare in una nuova avventura promossa anche dalla critica, come sottolinea la nostra recensione di Bad Boys for Life.

Gli anni più belli: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria in una scena del film

Dopo l'exploit di incassi, Gli anni più belli di Gabriele Muccino sciola al quarto posto Abbiamo parlato della pellicola nella recensione de Gli anni più belli; il film segue le vicende di quattro amici quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Con gli 8400 euro raccolti ieri, la pellicola sale a un incasso totale di 5 milioni e 397 mila euro.

Al quinto posto troviamo Parasite, che mantiene il suo primato di record post-Oscar al box-office tra i film premiati nell'ultimo decennio, la pellicola incassa altri 8.000 euro arrivando a 5.527.00 euro.