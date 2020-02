Volevo nascondermi, la recensione: Elio Germano si trasforma in Ligabue

Volevo Nascondermi: Elio Germano durante una scena del film

La prima cosa che salta all'occhio del film di Giorgio Diritti su Ligabue è la prova da trasformista vero di Elio Germano, ma in questa recensione di Volevo nascondermi cercheremo di spiegare come e quanto non sia l'unico elemento degno di nota di questo progetto italiano in concorso a Berlino 2020, dove ha vinto il premio per il miglior attore, e inizialmente previsto nelle sale a fine febbraio ma purtroppo rimandato per l'emergenza Coronavirus.

Antonio Ligabue,l'odissea di un esule

Volevo nascondermi racconta la storia di Antonio Ligabue, emigrante italiano in Germania, adottato da una coppia di Svizzeri dopo la morte della madre e poi mandato contro la sua volontà in Italia a causa delle sue fragilità, fisiche e psichiche. La nuova destinazione mette alla prova Toni, che vive per anni al freddo e in povertà lungo le rive del Po, senza una dimora fissa e con lavoretti occasionali e mal pagati. Una sola la certezza: la passione per la pittura, incoraggiata dall'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, che poco per volta crea i presupposti per la sua affermazione personale e lo renderà l'artista che tutti conosciamo e apprezziamo.

La trasformazione di Elio Germano

Basta guardare alcune immagini di Volevo nascondermi per rendersi conto del lavoro fatto da e su Elio Germano per realizzare la sua trasformazione in Antonio Ligabue. Incredibile nel trucco prostetico che accompagna le diverse fasi della vita dell'artista che vengono messe in scena, ma sarebbe vuoto e inutile se non supportato dalla prova d'attore di Germano, che si rifà alle poche testimonianze esistenti del pittore, creando però una propria versione del personaggio. Il suo è un lavoro incredibile, basato sulla mimica, la postura e quel linguaggio stentato che testimonia l'incapacità di comunicare con il contesto in cui si è ritrovato a vivere. Una prova resa ancora più complessa dall'aver dovuto tratteggiare il personaggio di Ligabue in momenti diversi della sua sofferta vita.

La pittura e il racconto

Giorgio Diritti e la sceneggiatrice Tania Pedroni scelgono, infatti, di raccontarci momenti diversi della vita di Ligabue, affidandosi a una struttura narrativa non lineare, saltando avanti e indietro nella travagliata esistenza dell'artista. Un racconto supportato da un interessante lavoro sulla fotografia, che evoca i toni dei quadri del pittore, e soprattutto sul linguaggio: la scelta del dialetto amplifica la sensazione di estraneità di Toni rispetto al contesto in cui si è ritrovato a vivere, quella difficoltà nella comunicazione che ha forzato il suo isolamento.

Volevo nascondermi non è un film perfetto, qui e lì soffre di una leggera freddezza, ma è coraggioso e ambizioso nel voler raccontare Antonio Ligabue in ogni suo aspetto, anche quelli più cupi e autentici. Un obiettivo che raggiunge con una scrittura intelligente e la grande prova del suo protagonista.