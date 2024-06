Venom: The Last Dance, il trailer ha "rovinato" una scena di Spider-Man: No Way Home? La rabbia dei fan

Dopo aver visto il trailer del terzo capitolo di Venom, i fan di Spider-Man: No Way Home hanno sfogato tutta la loro frustrazione sui social media.

I fan della Marvel sono rimasti perplessi dall'apparizione di un certo personaggio nel trailer di Venom: The Last Dance diffuso pochi giorni fa.

Mercoledì 3 giugno Sony ha diffuso il primo sguardo al terzo lungometraggio standalone dedicato al simbionte, tra i più popolari villain dei fumetti di Spider-Man la cui storia (finora) è stata sviluppata al di fuori dell'MCU per via di una questione di diritti. Con i cambiamenti negli accordi tra Sony e Marvel, ci sono stati cambiamenti anche nella narrativa dei personaggi.

Una delle scene dopo i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home ambientata nell'MCU ha ospitato l'apparizione di Tom Hardy, star di Venom, e ora, nel trailer di Venom: The Last Dance, ha fatto la sua apparizione un altro personaggio dell'MCU in un modo che però non sembra avere senso.

Chi appare nel trailer di Venom: The Last Dance?

A sorpresa, il trailer di Venom: The Last Dance contiene l'apparizione di Chiwetel Ejiofor, che riprende il ruolo di Karl Mordo, introdotto in Doctor Strange e tornato nel seguito Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ma il personaggio è molto diverso da quello visto nel franchise di Doctor Strange poiché indossa una divisa militare e sta guidando una banda di agenti per catturare Venom, distanziandosi così da quanto visto finora nell'Universo Marvel.

Il fatto che Karl Mordo possa trovarsi nello stesso luogo di Venom è basato nella sequenza post-credits di Spider-Man: No Way Home, il che significa che Venom 3 è teoricamente ambientato all'interno dell'MCU e Mordo dovrebbe essere lo stesso personaggio che abbiamo conosciuto in precedenza.



Le reazioni dei fan

I fan hanno dunque dedotto che il film non è ambientato nell'MCU, ma l'apparizione alternativa di Mordo al bar sarebbe un errore di continuità. Prevedibilmente, sono fioccate le lamentele sui social con gli appassionati impegnati a sfogare la loro frustrazione sulle scelte narrative di Sony.

Un utente ha scritto Un fan ha scritto: "Quindi in Venom 3 abbiamo Chiwetel Ejiofor come un nuovo personaggio e il film che si svolge in un universo a parte. Ma qui è nell'MCU e non interpreta il Barone Mordo, che aveva precedentemente interpretato nell'MCU... Buon lavoro Sony!"

Un altro ha aggiunto: "Ho delle domande. Ad esempio, perché scegliere l'attore che interpreta Mordo? Perché non è stato Mordo nel 616 a raccogliere il simbionte? Questo non rovina la scena dei titoli di coda di No Way Home?"

Nel frattempo, un altro spettatore ha commentato su X/Twitter: "Sono l'unico a trovare strano che Mordo sia ora in Venom: The Last Dance? Non mi lamento però perché mi piace il tizio, ma il multiverso rende le cose strane".

Di seguito altre lamentele dei fan dell'MCU.

L'uscita italiana di Venom: The Last Dance è fissata per il 24 ottobre.