Venom: The Last Dance, l'edizione Steelbook 4K Ultra-HD + Blu-Ray è in sconto su Amazon

Nel caso in cui abbiate apprezzato la trilogia di Venom sul grande schermo, vi segnaliamo che l'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Venom - The Last Dance è attualmente in offerta su Amazon.

L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray Venom - The Last Dance è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 25,15€ con uno sconto del 28% sul prezzo mediano indicato (34,90€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray Venom - The Last Dance indicata è venduta e spedita da Amazon.

Un addio in alta definizione: lo Steelbook 4K di Venom - The Last Dance

Ultimo capitolo di una trilogia che ha segnato l'arrivo di un anti-eroe iconico sul grande schermo di tutto il mondo, Venom - The Last Dance è disponibile in sconto su Amazon in home video con un'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray pensata per i collezionisti e gli appassionati del personaggio Marvel. Un prodotto curato nel design, che affianca alla risoluzione del 4K una confezione metallica d'impatto visivo.

Il film, interpretato nuovamente da Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock, si configura come l'epilogo definitivo di una trilogia atipica e controversa. In questa edizione, la resa visiva spinge sulla qualità dell'immagine e del suono. Una chiusura che, in questo caso, si affida non solo al racconto, ma anche al supporto tangibile del formato fisico da collezionare.