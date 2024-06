Venom: The Last Dance, il trailer dimostra che la Sony se ne sta infischiando della continuity?

Il trailer di Venom: The Last Dance ha fatto il suo debutto in streaming questo pomeriggio e ha anticipato quella che sarà l'ultima avventura per Tom Hardy nei panni del personaggio Marvel in quello che è chiamato Universo di Spider-Man della Sony.

Dopo aver inaugurato questo universo condiviso nel 2018, sono arrivati Morbius, il sequel Venom - La furia di Carnage, Madame Web e quest'anno uscirà anche Kraven Il Cacciatore. C'è stato anche un tentativo minimo di crossover con il Marvel Cinematic Universe, con l'Eddie Brock di Hardy comparso in una scena post-credit alla fine di Spider-Man: No Way Home.

The Last Dance contraddice No Way Home?

Proprio Eddie Brock e Venom venivano trasportati nell'Universo Cinematografico Marvel dove lo Spider-Man di Tom Holland aveva appena combattuto con alcuni dei nemici più famosi del personaggio. Doctor Strange, tuttavia, inverte l'incantesimo prima che il dinamico duo simbionte potesse incontrarlo e li rispedisce nel proprio universo narrativo, non prima che un piccolo pezzo del simbionte Venom riuscisse a staccarsi e a rimanere nel MCU.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Nella scena in questione, vedevamo Eddie Brock interagire con il barista interpretato da Cristo Fernandez (interprete di Dani Rojas in Ted Lasso) per poi sparire nel nulla dopo aver lasciato un pezzettino di simbionte sul bancone del bar. Nel trailer di Venom: The Last Dance vediamo una sequenza in cui proprio il personaggio di Fernandez interagisce con la new entry interpretata da Chiwetel Eijiofor, che pare catturare proprio quel pezzo di simbionte.

Ma se quella sequenza si svolgeva all'interno di No Way Home come si giustifica la scena del trailer nel film Sony? Che Sony abbia definitivamente detto addio a qualsiasi parvenza di continuità tra i due universi narrativi? Oppure riuscirà a dare una spiegazione che soddisfi l'interesse dei fan Marvel? Lo scopriremo solo al cinema, il prossimo 24 ottobre.