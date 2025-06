Spider-Man: Sony mette in pausa tutti gli spin-off sull’Uomo Ragno

Negli ultimi anni, Sony Pictures ha faticato a costruire un universo solido attorno ai personaggi collegati a Spider-Man. Dopo l'accoglienza negativa di The Amazing Spider-Man 2, la casa di produzione si è affidata a Kevin Feige e ai Marvel Studios per rilanciare l'Uomo Ragno nel MCU, portando Tom Holland a interpretare Peter Parker a partire da Captain America: Civil War.

Sony sospende tutti gli spinoff su Spider-Man

Parallelamente, Sony ha continuato a investire nel proprio universo separato, iniziando con Venom, che ha ottenuto buoni incassi nonostante le critiche contrastanti. Tuttavia, i successivi titoli come Morbius, Madame Web e Kraven il cacciatore si sono rivelati dei flop sia per la critica che per il pubblico.

Venom: The Last Dance - una scena

Secondo quanto riportato da fonti interne e confermato dall'insider Daniel Richtman, la Sony avrebbe quindi deciso di mettere ufficialmente in pausa tutti i progetti spin-off in live-action legati al mondo di Spider-Man, tra cui anche i film annunciati come El Muerto, Agent Venom e Spider-Woman.

Fra i piani accantonati ci sarebbe anche il progetto dedicato a Knull, il potente villain introdotto in Venom: The Last Dance, al quale Andy Serkis aveva prestato la voce. Questo personaggio, originariamente previsto come una possibile minaccia multiversale, sembrava destinato a collegare l'universo Sony con quello del MCU, ma il progetto è stato bloccato.

Knull avrebbe potuto avere un ruolo centrale anche in Kraven il Cacciatore oppure essere protagonista di uno spin-off su Agent Venom, ipotesi che ora appaiono abbandonate. La regista Kelly Marcel aveva già raccontato come Knull fosse stato uno dei primi personaggi sviluppati per Venom 3, sottolineando il desiderio di restare fedeli all'estetica dei fumetti.

Knull in una scena dal trailer di Venom: The Last Dance

Fin dai tempi di Venom 2, Andy Serkis era stato scelto per interpretarlo grazie alla sua esperienza nel motion capture. Nonostante l'impegno e la passione del team, i piani sembrano destinati a restare congelati. Al momento, il futuro degli spin-off Sony dedicati all'universo di Spider-Man è avvolto da un'incertezza totale.