Tom Hardy chiarisce il mancato crossover tra Venom e Spider-Man: "Ci siamo andati vicini"

Con l'uscita del primo Venom firmato Sony Pictures, lo Spider-Man interpretato da Tom Holland era già saldamente integrato nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante le voci secondo cui Peter Parker sarebbe dovuto apparire come uno degli studenti in visita alla Life Foundation, nel film non compare alcuna interazione diretta con Eddie Brock o Carlton Drake.

In Venom - La furia di Carnage, un inaspettato colpo di scena ha trasportato il personaggio di Hardy nel MCU, dando l'impressione che un incontro con l'Uomo Ragno fosse ormai imminente. Tuttavia, Spider-Man: No Way Home ha escluso qualsiasi apparizione rilevante di Venom, se non per una breve scena post-credits, in cui l'antieroe viene riportato nel proprio universo... lasciando però dietro di sé una minuscola parte del simbionte.

Il terzo capitolo, Venom: The Last Dance, sembra poi aver archiviato momentaneamente ogni sviluppo legato al Multiverso o a un potenziale crossover con Spider-Man, una scelta che ha diviso i fan tra entusiasmo e delusione.

Parlando con The Hollywood Reporter, Tom Hardy ha voluto chiarire la sua posizione riguardo al presunto blocco del progetto da parte dello studio.

Cosa ha detto Tom Hardy sul crossover mancato tra Spider-Man e Venom

"Non ho mai detto che la politica dello studio abbia impedito il crossover. Quella frase è stata un'interpretazione un po' troppo libera di un mio commento molto più personale. Stavo solo cercando di spiegare ai miei figli perché i loro supereroi preferiti non compaiono nello stesso film. È un peccato, perché ci siamo andati vicini. Ma semplicemente non è accaduto", ha spiegato l'attore.

Venom: The Last Dance - Tom Hardy in una sequenza

Hardy ha poi aggiunto: "Ricordo di essere stato coinvolto nel progetto di Spider-Man, e c'erano collegamenti concreti. Ma la trilogia si è conclusa senza che si realizzasse nulla. Non c'è stato nessun veto, nessuna decisione drastica. Semplicemente non si è verificato".

L'attore ha tenuto a precisare che le sue parole precedenti sono state travisate: "Sono stato citato fuori contesto. Quando si parla di Venom o di supereroi, le persone tendono a esaltarsi, e spesso le dichiarazioni assumono una vita propria. Voglio solo mettere le cose in chiaro".

Alla domanda su eventuali trattative tra gli studios, Hardy ha confermato: "Le conversazioni ci sono sempre. Non significa che si traducano in qualcosa di concreto. Si continuerà a discuterne, ne sono certo, e prima o poi qualcosa succederà. Ma per ora, nel mio caso, non è successo".

Spider-Man: Homecoming, una nuova foto del film

L'attore ha poi concluso con una battuta: "Adesso c'è Mad Max: The Wasteland. Tante idee sono sul tavolo, ma non tutte si concretizzano subito".

Intanto, rimane il mistero sul perché Sony non abbia voluto (o potuto) introdurre una versione alternativa di Spider-Man nell'universo di Venom, per renderlo più coerente con le origini fumettistiche del personaggio.

Le voci su una futura introduzione della tuta aliena per Peter Parker nei prossimi film degli Avengers continuano a circolare, lasciando aperte molte possibilità per il futuro.