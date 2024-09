Venom: The Last Dance, svelata la durata del cinecomic con Tom Hardy

Manca ormai meno di un mese all'uscita di Venom: The Last Dance e, nonostante sia improbabile che questo capitolo finale sia vietato ai minori, come i fan vorrebbero ormai da tempo, c'è ancora molta curiosità intorno al film.

In gran parte ciò è dovuto ai rumor che vorrebbero in preparazione l'incontro tra Spider-Man e Venom nel prossimo Spider-Man 4 dei Marvel Studios, ma anche se non dovesse essere così, il debutto in live-action di Knull, Dio dei Simbionti, è innegabilmente uno dei motivi di interesse della pellicola con Tom Hardy.

Oggi, l'affidabile leaker @Cryptic4KQual ha diffuso la notizia della durata di Venom: The Last Dance. Nonostante sia stato precedentemente riportato che questo sarebbe stato il capitolo più lungo del franchise, con oltre due ore di durata, secondo quanto riferito si aggirerà intorno a 1 ora e 50 minuti (110 minuti). Per fare un confronto, Venom durava 112 minuti e Venom: Let There Be Carnage era ancora più corto con i suoi 97 minuti scarsi.

Immaginiamo che la campagna di marketing del film si intensificherà e che, dato che i biglietti dovrebbero essere messi in vendita già la prossima settimana, non dovrebbe mancare molto alla conferma di questa durata.

Quale futuro per Venom dopo The Last Dance?

Una delle teorie più diffuse al momento è che Eddie Brock muoia in questo capitolo finale della trilogia. Da lì, l'alieno userebbe la mente alveare simbionte per trasferire i suoi ricordi e quelli del suo ex ospite su Terra-616, dove il pezzo di tuta lasciato alla fine di Spider-Man: No Way Home potrà legarsi con l'Eddie di quella realtà (forse la variante vista in giro per la Grande Mela nelle foto del set).

Questo potrebbe anche essere l'elemento che porterà anche Knull su Terra-616, e potrebbe tenere sotto scacco il Multiverso tra gli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy tornerà a vestire i panni di Venom, uno dei personaggi più celebri e complessi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie. Il film uscirà nelle sale il 24 ottobre 2024.