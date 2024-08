Venom: The Last Dance, i reshoots portano Tom Hardy a New York, foto e video dal set

Diamo uno sguardo a Tom Hardy in azione a New York nelle foto e video di Venom: The Last Dance, mentre sono in corso le riprese aggiuntive del cinecomic.

Tom Hardy è stato avvistato a New York City, intento a girare le scene aggiuntive di Venom: The Last Dance, terzo capitolo della saga sul popolare simbionte. Primo sguardo al set nelle foto e video leaked mentre si profila la fine dell'avventura, dato che il film concluderà la trilogia su Venom.

Come anticipato, Venom: The Last Dance riprenderà là dove avevamo lasciato Eddie Brock nel cameo in Spider-Man: No Way Home, e troverà l'antieroe ancora una volta in fuga per le strade trafficate della Grande Mela. Dato che i primi due capitoli di Venom erano ambientati a San Francisco, stavolta Eddie Brock darà un taglio netto col passato allontanandosi da casa anche fisicamente.

Venom 3 riuscirà finalmente ad aprire la strada a Spider-Man?

Se la storia di Venom: The Last Dance porterà Eddie Brock a New York, il suo trasferimento potrebbe finalmente essere l'occasione per Sony di rimediare al più grande difetto di questo franchise: la mancanza di Spider-Man. Una delle lamentele costanti per tutti i film dello Spider-Man Extended Universe di Sony è proprio la mancata apparizione dell'Uomo Ragno, mentre tutti i cattivi dei fumetti stanno avendo uno o più film a loro dedicati senza un vero legame con l'eroe del franchise.

Venom: The Last Dance potrebbe finalmente rispondere a tutte le domande inevase dei fan su Spider-Man. Dove si trova? Cosa ha fatto? Perché il simbionte nutre rancore nei suoi confronti, come mostrato nella scena dopo i titoli di coda di Venom - La furia di Carnage? Forse il fatto che Eddie sia a New York anticipa ciò che verrà potenzialmente esplorato dopo il finale della sua trilogia. Anche se il film non conterrà uno scontro tra Spider-Man e Venom, l'idea che Eddie alla fine inseguirà Peter Parker rappresenterebbe una parziale chiusura del cerchio.