Sony ha svelato i loghi di Venom 3 e del nuovo Karate Kid

Poche ore fa è stata svelata una prima occhiata a Venom 3 e Karate Kid, film che la Sony presenterà tra le novità di quest'anno.

Ieri, durante la presentazione di Sony al Consumer Electronics Show 2024, lo studio ha svelato la sua lista di film in sala per il 2024. Oltre a quelli dei due film già citati, c'erano anche i loghi di Bad Boys 4, Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Madame Web e Kraven il Cacciatore.

Come procede Venom 3?

Venom 3 sarà diretto da Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio), che ha scritto e prodotto i primi due film di Venom. Oltre alla star del franchise Tom Hardy, si uniranno al cast anche Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker produrranno insieme a Marcel e Hardy.

Al momento non si conoscono i dettagli della trama, ma i fan sospettano che si tratti del seguito del viaggio multiversale di Eddie nelle scene post-credits di Venom - La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home.

"Queste cose [di solito] si fanno in blocchi di tre", aveva spiegato Hardy in una precedente intervista a Digital Spy. "Se ci sarà un nuovo film - e dipendono molto dal successo di ogni singolo film, quindi non si possono dare per scontato - ogni film deve essere realizzato come se fosse l'ultimo. Ma credo che sia molto importante, se ci si avvicina a qualcosa, pensare che uno, due e tre siano uguali... la stessa storia, lo stesso film. In questo modo non ci si sorprende a dover fare un terzo film all'improvviso, dal nulla. Ci deve essere una certa continuità con il terzo, il quarto e il quinto, e se qualcuno dovesse dire 'no', va bene lo stesso. Si lascia perdere e si passa a qualcos'altro".

Venom 3 dovrebbe uscire nelle sale l'8 novembre 2024.