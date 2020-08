Venom, su Netflix in streaming da oggi

Venom arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 18 agosto nel super catalogo: disponibile online il film con Tom Hardy e Michelle Williams!

Dopo Ferragosto il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del discusso e atteso Venom: ad arrivare in streaming oggi è il film con Tom Hardy e Michelle Williams, campione di incassi 2018 e circondato da critiche e apprezzamenti.

Venom ripercorre le nuove origini del popolarissimo personaggio del mondo cartaceo, storico antagonista dell'Uomo Ragno ma anche particolare protagonista di molte avventure. Dopo una prima apparizione in Spider-Man 3 torna il simbionte più famoso della casa delle idee , questa volta interpretato dal grande Tom Hardy, il quale, come ben ricorderete, è stato anche Bane per la DC nel film di Christopher Nolan.

Venom: Tom Hardy e Michelle Williams in un momento del film

Alla regia del film troviamo Ruben Fleischer, mentre nel cast insieme ad Hardy attori come Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody Harrelson e Michelle Lee. Visto l'enorme successo economico del primo film, il secondo capitolo della storia del simbionte avrà una data di uscita negli Stati Uniti prevista per il 25 giugno 2021 e si intitolerà Venom: Let There Be Carnage. Alla regia del sequel ci sarà Andy Serkis.

Venom è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.