Ruben Fleischer alla regia di un nuovo film Lionsgate dopo Now You See Me 3: i dettagli

Dopo aver concluso la Director's Cut di Now You See Me 3, Ruben Fleischer sarebbe pronto a lavorare ad un nuovo progetto di Lionsgate, come riporta Deadline.

Il regista di Venom potrebbe dirigere The Sun Always Sets in the West, anche se al momento non sono stati resi noti i dettagli della trama del film prodotto da Mainstay Entertainment.

Il successo di Ruben Fleischer

Famoso per la regia di Venom, che incassò oltre 850 milioni di dollari, Ruben Fleischer ha lavorato dietro la macchina da presa di film acclamati come la saga di Zombieland, con Jesse Eisenberg ed Emma Stone.

Di recente, ha lavorato anche alla regia del film tratto dalla saga videoludica Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg, che ha raggiunto i 407 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo.

I progetti di Lionsgate

Diversi registi stanno collaborando con Lionsgate a progetti di varie dimensioni. Oltre a Ruben Fleischer anche Francis Lawrence con The Long Walk, tratto dal romanzo di Stephen King, anche il regista di Ghostbusters Paul Feig, impegnato a dirigere Sydney Sweeney e Amanda Seyfried in The Housemaid.

Inoltre, Luca Guadagnino, dopo le mancate candidature per Queer e Challengers, è impegnato nella pre-produzione del remake di American Pyscho, ad oltre vent'anni di distanza dalla versione di Mary Harron con protagonista Christian Bale nei panni dell'inquietante Patrick Bateman. Nel frattempo, ritorno di Johnny Depp e Penélope Cruz insieme sul set di un film si concretizzerà in Day Drinker, sempre grazie alla produzione di Lionsgate.