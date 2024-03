Venom: Seth Rogen scriverà e produrrà il film d'animazione [RUMOR]

Notizie entusiasmanti per i fan dell'iconico simbionte alieno della Marvel. Secondo una nuova indiscrezione, la Sony Pictures Animation starebbe arruolando Seth Rogen (The Boys, Invincible) come sceneggiatore e produttore per il suo prossimo progetto su Venom.

È da un po' che si vocifera che la Sony Pictures Animation stia sviluppando un film d'animazione sul simbionte alieno, e ora lo scooper CanWeGetToast ci rivela il coinvolgimento di Rogen nel progetto.

Tartarughe Ninja: caos mutante, Seth Rogen ha 'salvato' gli animatori

Invincible: Mark in azione nella serie Prime Video

Seth Rogen

L'attore non è nuovo agli adattamenti di fumetti per adulti, dato che in passato ha sviluppato serie come Preacher e The Boys. Rogen è anche produttore esecutivo di Invincible, serie animata di Prime Video acclamata dalla critica e dal tono adulto. Lo stesso si può dire per The Boys Presents: Diabolical, un'altra serie televisiva di genere R-Rated.

La sensibilità di Rogen sarebbe perfetta per un progetto su Venom e probabilmente darebbe una svolta al personaggio che renderebbe felici i fan del fumetto.

La Sony ha deciso di coinvolgere Rogen come una mossa intelligente e potrebbe essere un segno che lo studio sta cercando di correggere la rotta dopo il fallimento di Madame Web e Morbius. Tuttavia, Venom avrà molto da vivere in termini di competizione con i film animati dello Spider-Verse.

Venom del 2018 è stato messo sotto accusa per la sua rivisitazione senza Spider-Man della storia delle origini dell'antieroe. Venom - La furia di Carnage ha ricevuto una risposta critica migliore ma non ha comunque fornito l'interpretazione del personaggio che molti fan vorrebbero vedere sullo schermo. Un nuovo film d'animazione su Venom potrebbe risolvere il problema. Venom 3, in uscita a novembre, invece, dovrebbe essere "l'ultimo ballo" di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.