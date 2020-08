Netflix, agosto 2020: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad agosto 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: in arrivo la terza stagione di The Rain e la quarta di 3%, che chiuderanno le due serie.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo , episodio interattivo - 5 agosto 2020 - Kimmy torna con uno speciale interattivo per sventare il piano malvagio del Reverendo.

(Stagione 1) - 26 agosto 2020 - Goo Ra-Ra e Sun Woo-Joon si incontrano presso la piccola accademia di piano privata LaLa Land in un villaggio di campagna. Cobra Kai (Stagioni 1 e 2) - 28 agosto 2020 - Decenni dopo il torneo che ha cambiato la loro vita, la rivalità tra Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel di "Karate Kid".

Serie TV

Gotham (Stagione 5) - 1 agosto 2020 - Stagione finale della serie ambientata a Gotham negli anni precedenti l'arrivo di Batman.

(Stagione 5) - 1 agosto 2020 - Stagione finale della serie ambientata a Gotham negli anni precedenti l'arrivo di Batman. L'atterraggio perfetto (Stagione 1) - 1 agosto 2020 - Per la giovane ginnasta Jenny Cortez tutto cambia quando si trasferisce con la famiglia da Miami a Toronto.

I Film su Netflix

Il catalogo di agosto 2020 della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri i film originali Netflix Berlin, berlin: lolle on the run (sequel della serie televisiva Berlino, Berlino), Project Power e l'italiano Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

Film Originali

Malibu rescue: una nuova onda - 4 agosto 2020 - Le Platesse tornano alla spiaggia per partecipare al Campionato Internazionale Beachmaster.

- 21 agosto 2020 - Durante una notte selvaggia, due fratelli apprendono che la loro mamma iperprotettiva è un ex ladra. Origini segrete - 28 agosto 2020 - Poliziotti e fan di fumetti e cosplay inseguono un killer che ricrea storie sulle origini dei supereroi.

Film

Al Vertice Della Tensione - 1 agosto 2020 - Jack Ryan e William Cabot cercano di anticipare i piani di pericolosi terroristi

- 1 agosto 2020 - Tutto scorre tranquillo a Bikini Bottom ma la segreta ricetta dell'hamburger Krabby Patty viene trafugata. La Mummia (2017) - 4 agosto 2020 - La pellicola è una nuova versione dell'omonimo film del 1932 e ne segna anche il reboot della saga.

- 25 agosto 2020 - Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva e assume una forza sovrumana. Searching - 31 agosto 2020 -Dopo la scomparsa della figlia sedicenne, David Kim va alla ricerca di indizi per ritrovarla.

Documentari Originali

Connected (Stagione 1) - 2 agosto - Il giornalista scientifico Latif Nasser indaga i modi sorprendenti e complessi che ci collegano gli uni agli altri.

- 20 agosto - Un genio dell'elettronica alla ricerca di civiltà aliene trasmette segnali radio verso le stelle. Rising Phoenix: la storia delle paralimpiadi - 26 agosto - Gli atleti e gli addetti ai lavori riflettono sui Giochi Paralimpici..

Stand-up comedy e Reality

Trevor Noah: Lost in Translation - 2 agosto - Trevor parla di tutto dal terrorismo alla politica, dall'Ebola alla nonna.

(Stagione 1) - 14 agosto - Jay DeMarcus e Allison DeMarcus scrivono le proprie regole per destreggiarsi tra famiglia e divertimento. Rust Bros (Stagione 3) - 21 agosto - Mike Hall,il suo amico Avery e il figlio Connor danno il massimo per restaurare auto d'epoca.

Anime e Animazione