Venezia 2021: Guillermo del Toro ha affrettato i tempi per terminare Nightmare Alley "ma non è stato possibile

Il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera ha svelato che tra i film in lizza per entrare nel programma di Venezia 2021 c'era l'atteso Nightmare Alley di Guillermo del Toro, che però non è riuscito a ultimare in tempo il lavoro.

Venezia 2017: uno scatto di Guillermo del Toro al photocall di The Shape of Water

Alberto Barbera ha confermato a Variety la corsa contro il tempo di Guillermo del Toro per finire il film in tempo per Venezia, dove nel 2017 il regista messicano ha conquistato il Leone d'Oro con La forma dell'acqua - The Shape of Water, ma alla fine non è stato possibile farcela.

"Guillermo voleva tornare a Venezia dopo aver vinto con La forma dell'acqua e dopo essere stato Presidente di Giuria" ha spiegato Barbera. "Stava letteralmente correndo contro il tempo per finire il film. Fino a una settimana fa sperava di farcela ancora, anche se quelli di Searchlight si erano già resi conto che era impossibile, perché devono ancora registrare parte della musica e fare altro lavoro di post produzione."

Nightmare Alley di Guillermo del Toro vietato ai minori per "violenza estrema e sanguinaria"

Assente dal programma di Venezia 2021, Nightmare Alley vanta un supercast composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn.

La sinossi del film anticipa: "Un ambizioso giovane giostraio (Bradley Cooper) con un talento per manipolare le persone con un paio di parole ben scelte ha una relazione con una psichiatra (Cate Blanchett), ancora più pericolosa rispetto a lui. Nel cast del circo ci sono poi Molly (Rooney Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nella parte dell'uomo forzuto. Richard Jenkins interpreterà un membro dell'alta società, l'industriale Ezra Grindle".

Nightmare Alley, adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham, uscirà nei cinema italiani il 27 gennaio.Cate Blanchett[/PEOPLE], Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn.