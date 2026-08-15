X-Men: annunciato il cast al D23! Adam Driver sarà Mister Sinister, ecco la data d'uscita

Il momento che i fan della Marvel stavano aspettando è finalmente arrivato. Sul palco del D23, i Marvel Studios hanno ufficialmente svelato i volti dei protagonisti che guideranno il nuovo film degli X Men e daranno il via all'era dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Accompagnato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e dal regista Jake Schreier (che ci ha già regalato Thunderbolts*), il palco della convention si è riempito di parte delle star che daranno vita alla nuova iterazione sul grande schermo degli iconici personaggi ideati da Stan Lee e Jack Kirby.

Il nuovo cast degli X-Men nel MCU

Dopo mesi di rumor e speculazioni, la Marvel ha confermato i primi nomi ufficiali che comporranno la squadra dei mutanti:

Sadie Sink (Stranger Things) sarà Jean Grey (personaggio già introdotto nel contesto Marvel).

Kit Connor (Heartstopper) vestirà i panni di Ciclope / Scott Summers.

Christopher Abbott sarà il nuovo Professor Charles Xavier.

Samara Weaving interpreterà la potente e raffinata Emma Frost.

Inde Navarrette (Obsession) sarà Rogue.

Maya Boyd interpreterà Tempesta / Ororo Munroe.

Un gruppo di giovani talenti affiancati da attori di grande spessore drammatico, pensato per impostare una saga a lungo termine all'interno del franchise.

La sorpresa finale: Adam Driver è Mister Sinister

Il colpo di scena principale della presentazione è arrivato tramite un video messaggio proiettato direttamente dai Pinewood Studios, dove l'attore si trova attualmente. Adam Driver è infatti entrato a far parte del cast del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver scherzato sull'ipotesi di interpretare Magneto, Driver ha rivelato la sua reale identità all'interno del film: darà il volto a Nathaniel Essex, meglio noto ai fan dei fumetti come Mister Sinister (Sinistro). Scienziato ossessionato dalla genetica e dall'evoluzione mutante, e in particolare dai genotipi di Ciclope e Jean Grey, Mister Sinister rappresenta uno dei villain più iconici, complessi e teatrali delle storie a fumetti Marvel, pronto a fare il suo debutto assoluto in un adattamento live-action.

Data di uscita del film sugli X-Men

Oltre alle conferme sul cast, i Marvel Studios hanno fissato anche la finestra di lancio ufficiale della pellicola. Il film dedicato agli X-Men uscirà nei cinema il 5 maggio 2028 (presumibilmente il 4 in Italia). Si tratterà di uno dei tasselli fondamentali per la nuova fase dell'universo Marvel successiva agli eventi dei grandi cross-over multiversali, segnando il definitivo passaggio di testimone verso l'era dei Mutanti.