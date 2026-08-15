Avengers: Doomsday svela un nuovo costume di Doctor Doom: il look conferma una teoria dei fan?

Mentre i fan attendeno di capire la direzione del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe attraverso fumetti, nuovo trailer e ipotesi, il character design di Doctor Doom continua a far discutere. Se le prime immagini mostravano un antagonista molto fedele alla sua controparte cartacea (armatura rigida e mantello verde), la recente esposizione dei costumi di Avengers: Doomsday al D23 di Anaheim ha quindi sorpreso non poco i fan.

Il costume presentato al D23

È comparsa, infatti, una riproduzione a grandezza naturale del personaggio radicalmente diversa: niente piastre metalliche imponenti, ma una tuta in pelle decisamente più morbida, completata da cappuccio, guanti e stivali dal taglio essenziale. Perfino la maschera abbandona le linee severe per mostrare tratti più levigati e un'espressione neutrale.

La teoria della trasformazione: da eroe a tiranno

Questa scelta di design ha riacceso le speculazioni sulla trama. L'ipotesi più accreditata suggerisce che questo costume "leggero" rappresenti una fase iniziale della vita di Doom, appartenendo ad un periodo in cui il personaggio non era ancora sprofondato nell'oscurità. Secondo il classico linguaggio visivo del racconto, la transizione di un personaggio verso il "lato oscuro" si traduce spesso in un cambio d'abito radicale.

Una scena con Doctor Doom

Doom potrebbe essere stato inizialmente un alleato o una figura benevola, prima di compiere il suo tradimento e adottare un'armatura corazzata e intimidatoria per imporre il proprio dominio e volere: outfit che potrebbe essere potenziato grazie alle streghe di Latveria.

Varianti del Multiverso e scenari alternativi

All'interno della community, però, non mancano spiegazioni alternative. Alcuni fan ipotizzano che la tuta in pelle appartenga a una variante del Multiverso destinata a essere eliminata dal Doom "principale", mentre altri la considerano un semplice prototipo di lavorazione mostrato dalla Disney come sguardo dietro le quinte. Tuttavia, l'idea di assistere alla trasformazione progressiva di un uomo in un tiranno rimane la pista più affascinante e quotata per il film, offrendo al pubblico la rara opportunità di vedere un grande villain nascere e definirsi direttamente sul grande schermo.

Nuovo trailer e data di uscita

Sempre in occasione del D23 è stato anche mostrato il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ma, come da tradizione dell'MCU, questo non ci da ancora notizie chiare sulla trama o sull'eventuale presenza di una versione meno canonica del personaggio. Sappiamo però la data di uscita: 18 dicembre. Decisamente un bel regalo di Natale.