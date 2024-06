Unica 2, incredibile ma vero: Ilary Blasi torna nel sequel del docufilm Netflix

Lo scorso anno Ilary Blasi è stata protagonista di Unica, docufilm con cui ha raccontato la sua versione dei fatti nella separazione dall'ex-marito Francesco Totti. Arrivata su Netflix la serie è stata un successo di visualizzazioni e adesso è stato annunciato il sequel.

Secondo quanto riportato da Today, la showgirl e conduttrice televisiva è a Ponza insieme alla sorella Melory per girare il sequel di Unica, con cui a quanto pare continuerà ad aggiungere particolari al suo racconto tormentato della separazione da Totti.

A sette mesi dall'uscita del docufilm campione di visualizzazioni in streaming e a cinque dalla pubblicazione del libro Che stupida evidentemente Ilary vuole ancora dire la sua sulla questione. Mentre le voci di un secondo matrimonio per lui ma anche per lei si fanno più insistenti, vedremo cosa la conduttrice avrà ancora da raccontare sulla sua vita privata.

Unica: Ilary Blasi in una foto

Molto prima dei Ferragnez a Milano (altra coppia "scoppiata"), Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati la "Royal Couple" italiana, un po' come David e Victoria Beckham in Gran Bretagna, segnando l'immaginario collettivo. Il calciatore di successo e la letterina di Passaparola: quasi una favola moderna, che però si è interrotta in maniera davvero brusca.

Unica, Alfonso Signorini a Ilary Blasi "I panni sporchi si lavano in famiglia"

Che fine hanno fatto i Rolex di Totti

Dal docufilm Netflix era emerso anche l'immagine di un Totti possessivo, non soltanto nei confronti della ex moglie, ma anche delle sue proprietà. Almeno secondo quando affermato dalla Blasi. L'ex letterina ci tiene a specificare una cosa: non ha preso i Rolex di Totti, ma soltanto ciò che è suo:

"Non solo mignotta, pure ladra! A metà giugno 2022 ho preso i miei orologi, quelli che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. E ho lasciato gli altri orologi, i suoi, dove stavano. Lui parla di collezione di orologi, sembra che me ne sia presi 30! Ma lui sa benissimo che quegli orologi me li ha regalati". Addirittura, Totti avrebbe preso borse e scarpe della ex-moglie "in ostaggio" per riavere indietro gli orologi. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Unica.