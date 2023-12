Francesco Totti: pronto un documentario di risposta ad Unica: ecco cosa sappiamo

Nelle ultime ore, si sono fatte più insistenti le voci che vorrebbero Francesco Totti pronto a replicare ad Unica con un docu-reality in cui venga raccontata la sua versione della fine del matrimonio con Ilary Blasi. In Unica, disponibile su Netflix, la conduttrice ha messo alla luce i risvolti del suo matrimonio con l'ex calciatore.

Francesco Totti: Voci su un possibile documentario dell'ex capitano

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, salito agli oneri della cronaca dopo il divorzio Totti/Blasi e diventato una sorta di portavoce in pectore dell'ex capitano della squadra capitolina, ha alimentato, ed allo stesse tempo allontanato, le voci che danno molto possibile un documentario del 'Pupone', dove Totti possa esporre il suo punto di vista.

Come in passato, anche questa volta Alex Nuccetelli ha rilasciato un'intervista per esporre il punto di vista del suo fraterno amico. Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha parlato di un'offerta che Totti avrebbe ricevuto da parte di un autore di primo piano.

"Io in questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più" ha dichiarato "Francesco mi ha detto 'Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta'". Qui potete leggere la nostra recensione di Unica.

Parlando di Unica, che come sappiamo si presenta come un documentario senza contraddittorio, Alex ha detto: "Francesco nel documentario viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà, non viene mai citato il bene che lui ha fatto a questa famiglia. Peraltro la sorella Silvia ha iniziato a fare un altro lavoro grazie a lui"

"Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni - ha concluso Alex Nuccetelli - Non è un documentario oggettivo perché parla la mamma, la sorella, l'amica del cuore. Secondo me doveva avere una linea più obiettiva".