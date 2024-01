Ilary Blasi, Cristiano Iovino confessa: “Tra noi una frequentazione intima”

Tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino c'è stato qualcosa di più di quanto raccontato dalla conduttrice nel documentario Unica disponibile su Netflix. Il personal trainer, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato di frequentazione intima, smentendo la versione di Ilary.

Dettagli sulla relazione di Ilary Blasi con Cristiano Iovino

Nel documentario Unica, qui la nostra recensione di Unica, Ilary Blasi ha raccontato la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

La conduttrice dell'Isola dei famosi ha rivelato come ha scoperto il tradimento del marito e del suo rapporto con Cristiano Iovino, il personal trainer con cui ha preso il famoso caffè che aveva innescato la reazione a catena che ha portato alla fine del matrimonio con l'ex calciatore.

Incontro e conoscenza attraverso i social media

Cristiano Iovino ha parlato con il quotidiano Il Messaggero dei dettagli del suo rapporto con Ilary Blasi. Ha spiegato: "Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. L'ho contattata su Instagram commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore, poi abbiamo iniziato a vederci di più".

"Ci incontravamo a casa mia e talvolta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli - ha aggiunto - Riguardo al caffè in un hotel a Milano, preferisco non commentare in questa sede, poiché è emersa la notizia che il mio nome è coinvolto come testimone principale nella causa di separazione".

Invito a New York e il cambiamento della relazione

Iovino ha raccontato di un invito a New York da parte di Blasi: "Mi propose di raggiungerla mentre era lì con sua sorella. Tuttavia, ero in Messico e alla fine optai per non andare".

Riguardo ai loro incontri, che si sono verificati alla fine del 2021 e prima dell'episodio con Noemi Bocchi allo stadio, Iovino ha sottolineato che durante quel periodo Blasi era ancora sposata.

Cristiano ha precisato che non si trattava di una relazione, ma piuttosto di un legame intimo che si manifestava quando i loro impegni lavorativi lo permettevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi.

Il personal trainer ha dichiarato che non si parlava mai di Francesco Totti, ma Blasi gli aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente concluso e che vivevano separati in casa. Ha aggiunto che avrebbe evitato la situazione se fosse stato altrimenti.

Cristiano Iovino: "Mai avvisato del docufilm Unica"

Dopo il rifiuto di Iovino di andare a New York, la loro relazione non è stata la stessa. Nonostante ciò, sono rimasti in buoni rapporti. Tuttavia, Cristiano ha rivelato di non essere stato avvertito del documentario sulla vita di Blasi.

Infine Cristiano Iovino ha commentato: "Mi aspettavo che me lo comunicasse; la mia quotidianità è stata destabilizzata. Nel frattempo, ho iniziato a frequentare un'altra ragazza e Blasi ha conosciuto Bastian, presumibilmente durante il viaggio a New York, al quale io non ho partecipato".