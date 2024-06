Chiara Ferragni e Fedez divorziano e la richiesta di mantenimento di lei sarebbe esorbitante

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero alla resa dei conti. L'imprenditrice avrebbe chiesto il divorzio e anche una cospicua somma mensile per il mantenimento. A rivelare quelli che per ora restano dettagli non confermati è stato il solito Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger News. All'orizzonte, insomma, si addensano nubi per gli ex Ferragnez, altro che voci di riavvicinamento dopo il weekend in Toscana.

La resa dei conti è vicina, come ha scritto Fabrizio Corona, e la Ferragni, almeno stando ai primi rumors, starebbe affilando i coltelli. Non soltanto la richiesta di divorzio recapitata all'ex marito ma anche quella della cifra esorbitante per il mantenimento dei due figli, Leone e Vittoria: 40.000 euro al mese, circa 500.000 euro all'anno. L'imprenditrice, indagata per truffa nell'ambito dell'inchiestra soprannominata "pandoro-gate", sarebbe assistita dalla matrimonialista Daniela Missaglia, specializzata in Diritto di famiglia e Diritto della persona, Fedez invece si sarebbe rivolto ad Alessandro Simeone, nome comparso spesso durante la scorsa estate nelle colonne della cronaca rosa perchè lo stesso scelto da Ilary Blasi nel divorzio da Francesco Totti.

Secondo Dillinger News la vendita di villa Matilda, acquistata dalla coppia meno di un anno fa sul lago di Como per 5 milioni di euro, sarebbe stata una ripicca di Fedez per le richieste dell'ex moglie.

La serie The Ferragnez aveva fatto emergere anche agli occhi del pubblico gli evidenti problemi dell'ex coppia

Pensare che solo qualche giorno fa c'era chi dava la coppia sulla via della riconciliazione, visto che sia Chiara Ferragni sia il rapper erano stati paparazzati a Forte dei Marmi. Lei era lì apparentemente da sola, lui insieme ai bambini.

La verità è che i due stanno invece litigando su tutto, anche sul cane Paloma, che è di Chiara e che Federico non avrebbe più visto, dal giorno in cui è andato via di casa, neppure quando a richiedere la sua presenza sarebbero stati i piccoli Leone e Vittoria.