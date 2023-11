Unica, Alfonso Signorini ad Ilary Blasy 'I panni sporchi si lavano in famiglia'

Alfonso Signorini, dalle pagine del settimanale Chi, ha rimproverato Ilary Blasi per il documentario Unica, disponibile su Netflix dal 24 novembre, in cui la protagonista ha svelato alcuni particolari inediti del suo divorzio con Francesco Totti. Il conduttore del Grande Fratello ha risposto a una sua lettrice sottolineando che, secondo lui, alcune cose non debbono essere rese pubbliche.

La Lettera pubblicata da 'Chi'

Nella consueta rubrica curata da Alfonso Signorini sul magazine è stata pubblicata una lettera in cui vengono mossi degli appunti ad Ilary Blasi. "Caro Alfonso, ho visto qualche stralcio di Unica, il biopic in cui Ilary Blasi racconta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti" ha scritto la lettrice.

"Sarà che lui mi è sempre stato simpatico, con quel suo fare pacioccone e un po' infantile (mica per niente lo chiamavano 'Er Pupone'), ma a me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere a me hanno dato l'impressione di essere false come una moneta da tre euro", ha scritto la fan di Signorini.

"Tu che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Ho torto? E ti sembra una cosa normale registrare un film come quello e mandarlo in onda poco prima che lei e l'ex marito si ritrovino davanti al giudice a trattare la separazione?!", conclude la lettrice

Ilary Blasi criticata da Alfonso Signorini per il documentario Unica

La Risposta del direttore

"Cara lettrice, al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia", ha replicato Alfonso Signorini

"Certo pecunia non olet - ha continuato a scrivere Signorini - ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?".

La Storia tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi

Tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, nonostante le apparenze, non corre buon sangue. Il direttore di Chi era opinionista del Grande Fratello quando a condurlo era proprio Ilary. Poi Mediaset decise di affidare il reality show ad Alfonso, dando ad Ilary la guida de L'Isola dei famosi.

Durante la finale del Grande Fratello Vip 6, Ilary Blasi disse chiaramente ad Alfonso Signorini che era giunto il momento di farsi da parte, dopo un'esposizione televisiva durata sei mesi. In seguito, durante la prima diretta de l'Isola dei famosi, gli lanciò un'altra frecciata, affermando che "da opinionista a conduttore il passo è breve".

In una puntata di Casa Chi Alfonso Signorini smentì le frizioni con la sua collega: "Continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente".

Unica: Il Documentario

Unica è un documentario approfondito su Ilary Blasi dove lei si racconta in una lunga intervista di 80 minuti, mettendo alla luce i risvolti dei suoi 20 anni di matrimonio con il calciatore Francesco Totti, sposato il 19 giugno del 2005. La cerimonia fu mandata in onda da Sky e tutti i proventi devoluti in beneficenza. Dopo diciassette anni di matrimonio e tre figli la coppia ha annunciato la separazione, suscitando grande clamore tra il pubblico e i fan.

Il titolo Unica fa riferimento alla famosa maglietta "6 Unica" indossata da Francesco Totti sotto quella della Roma e dedicata ad Ilary dopo un goal. Il documentario, noto all'estero come Ilary Blasi: The One and Only, ha raggiunto 1.9 milioni di visualizzazioni e occupa il sesto posto tra i film in lingua non inglese più visti al mondo sulla piattaforma streaming.