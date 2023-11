Unica: Ilary Blasi rivela che fine hanno fatto i Rolex di Totti

Unica, documentario Netflix dal 24 novembre in streaming, è una lunga intervista di 80 minuti in cui Ilary Blasi racconta i suoi 20 anni di matrimonio con Francesco Totti e spiega il motivo del divorzio. La separazione di Totti e Ilary, ufficializzata a luglio 2022, ha colpito particolarmente gli Italiani. Soprattutto la gente di Roma.

Molto prima dei Ferragnez a Milano, Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati la "Royal Couple" italiana, un po' come David e Victoria Beckham in Gran Bretagna, segnando l'immaginario collettivo. Il calciatore di successo e la letterina di Passaparola: quasi una favola moderna. Che però si è interrotta lo scorso anno.

In Unica Ilary Blasi racconta la sua versione della storia, spiegando i motivi del divorzio, di come Totti abbia creduto che lei l'avesse tradito e quindi le abbia chiesto di riguadagnarsi la sua fiducia seguendo una mentalità quasi talebana:

Mi ha detto che non dovevo vedere più la mia amica Alessia, dovevo cancellarmi dai social, cambiare numero e smettere di lavorare. Praticamente mi ha chiesto di scegliere tra me stessa e lui: e io ho scelto me stessa. Francesco l'ha preso come un non scegliere la famiglia e lui.

Ilary Blasi e Francesco Totti: dove sono i Rolex

Dal documentario Netflix emerge un aspetto di Totti possessivo, non soltanto nei confronti della ex moglie, ma anche delle sue cose. Almeno secondo quando dice Blasi. Che ci tiene a specificare una cosa: non ha preso i Rolex di Totti, ma soltanto ciò che è suo:

Non solo mignotta, pure ladra! A metà giugno 2022 sono andata in cassetta, ho preso i miei orologi, quelli che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. E ho lasciato gli altri orologi, che erano i suoi, nella cassetta. Lui parla di collezione di orologi, sembra che ne ho presi 30! Ma lui sa benissimo che quegli orologi me li ha regalati.

Dove sono i Rolex quindi? Probabilmente nello stesso posto dove Ilary Blasi ha portato anche le borse e le scarpe che Totti aveva preso come merce di scambio per riavere gli orologi:

Mentre ero in vacanza in Croazia con nostra figlia Isabel, ad agosto 2022, mi ha svuotato la scarpiera, che ha una porta blindata. Quando sono tornata dalla crociera era completamente vuota. Mi ha lasciato letteralmente scalza. Non c'era più niente, ha svuotato tutto. Mi fa una proposta: ridammi gli orologi e io ti ridò le tue cose.

Blasi rifiuta e, a metà ottobre, scatta letteralmente un'operazione per il recupero di borse e scarpe:

Volevo utilizzare la zona benessere e la porta non si apriva. Mi insospettisco. Collego e il giorno dopo chiamo un fabbro, per cercare di aprire questa porta. Arrivano, premono il bottone e la porta si è aperta. Ma fino a ieri era chiusa! Sono entrata ed era tutto perfettamente in ordine, vuoto. Mi sono accorta però che c'era un'altra porta blindata, che va in un locale tecnico. Il fabbro ci ha messo 15 minuti ad aprirla, mentre lo riprendeva.

Effettivamente Blasi ritrova borse e scarpe, ma sono solo una piccola parte. Il giorno dopo l'illuminazione: il resto del tesoro doveva essere sempre in casa. Pensa allora a un soppalco, che potrebbe contenere i pezzi mancanti.