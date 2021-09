Ultima notte a Soho, Edgar Wright: "Quentin Tarantino è la fonte di ispirazione del titolo"

Edgar Wright e Quentin Tarantino sono amici di vecchia data (hanno dato vita insieme a un cineclub durante l'emergenza sanitaria) ed è grazie a una loro conversazione che è nata l'ispirazione per il titolo del nuovo film di Wright, Ultima notte a Soho.

Last Night in Soho: un primo piano di una terrorizzata Thomasin McKenzie

"In Grindhouse - A prova di morte, Quentin usa una canzone di Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, Hold Tight", ha svelato Edgar Wright a Total Film. "Stavo parlando con lui di quella canzone e di quella band, e lui ha detto: 'Hai mai sentito Last Night in Soho? Me l'ha fatta sentire e ha detto, 'Questo è il miglior titolo per un film che non è mai stato realizzato.'"

Il titolo originale di Ultima notte a Soho era "Red Light Area", ma Wright lo ha eliminato una volta scoperto che esisteva già un film con Cillian Murphy intitolato Red Lights. La sua idea successiva era The Night Has a Thousand Eyes finché non ha scoperto su IMDb che esiste già un film intitolato "Night Has a Thousand Eyes".

Last Night in Soho: Anya Taylor-Joy e Matt Smith sul set con Edgar Wright

"A quel punto cercava proprio me perché avevo sentito questa canzone e ho pensato che fosse grandiosa: Last Night in Soho. Quentin era profondamente preso da C'era una volta a... Hollywood, quindi non avevo davvero avuto il tempo di dirglielo. E poi era sulla riviste di settore. Gli ho detto 'Ehi, hai sentito come si chiama il mio film?' Ha detto 'Sì, l'ho letto'. Ho chiesto 'Sei arrabbiato con me?' E lui 'Sai una cosa? Solo tu potevi fare quel film.'"

Quentin Tarantino ha informato Wright che in realtà era stata la regista Allison Anders a dirgli per primo che Last Night in Soho era la migliore colonna sonora per un film che non era mai stato realizzato. Wright ha deciso di ringraziare sia Tarantino che Anders nei titoli di coda del suo film.

Qui trovate la nostra recensione di Ultima notte a Soho. Nel cast del thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra troviamo Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy; con loro ci saranno anche l'attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

L'uscita italiana di Ultima notte a Soho è fissata per il4 Novembre.