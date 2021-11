Ultima Notte A Soho, clip in esclusiva del film di Edgar Wright

Ultima Notte A Soho è il film di cui vi presentiamo una clip in esclusiva: la pellicola di Edgar Wright in uscita al cinema domani, 4 novembre.

Ultima Notte A Soho, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film di Edgar Wright presentato fuori concorso in anteprima al Festival di Venezia. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 4 novembre distribuita da Universal Pictures.

Nella clip 'Non Voglio Cambiare Niente', che potete vedere sopra, Eloise arriva dalla signora Collins, la donna che le affitterà la stanza in cui la protagonista del film andrà a vivere. "Ho poche regole - dice la proprietaria della casa - non accetto fumatrici, niente ragazzi dopo le 8 di sera e non si deve usare la stanza del bucato di notte".

Ultima notte a Soho segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni '60, dove si imbatte nel proprio idolo, un'affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni '60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare per il peggio, con preoccupanti conseguenze.

Il film diretto da Edgar Wright ha come protagoniste Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, due attrici che rubano la scena dimostrandosi una coppia perfetta di grande valore. Accanto a loro nel cast troviamo, tra gli altri, Matt Smith, Diana Rigg, Thomasin McKenzie, Terence Stamp, Lisa McGrillis, James Phelps, Oliver Phelps e Rita Tushingham. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista e da Krysty Wilson-Cairns.

Ultima notte a Soho si avvale di una colonna sonora, composta da celebri brani degli anni sessanta, semplicemente irresistibile. Il thriller -horror arriverà nelle sale domani 4 novembre distribuito da Universal Pictures.