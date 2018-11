Twilight: per festeggiare il decennale tutta la saga in un cofanetto da collezione

Nel 2008 esordiva sul grande schermo Twilight, il primo film di quella che, di lì a poco, sarebbe divenuta una delle saghe più famose e amate della storia del cinema. Cinque film diventati un vero e proprio fenomeno di culto tra gli adolescenti di tutto il mondo, che hanno incassato complessivamente più di 3,3 miliardi di dollari e che hanno lanciato nel firmamento delle star hollywoodiane i giovani protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. A 10 anni dal suo debutto nelle sale, Twilight e la storia dell'amore tormentato tra l'adolescente Bella e il vampiro Edward arrivano in Homevideo grazie a Eagle Pictures in un'imperdibile edizione tutta da collezionare. A partire dal 5 dicembre, infatti, l'intera saga tratta dall'omonimo best seller di Stephenie Meyer sarà disponibile in un nuovo cofanetto da collezione a tiratura limitata e numerata. L'esclusiva edizione, edita sia in formato DVD che Blu Ray, conterrà tutti e 5 i film di Twilight e innumerevoli contenuti extra. Nello specifico Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 e The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2.

Ma non è tutto. Sempre a partire dal 5 dicembre, sarà disponibile anche la versione 4K di Twilight, il primo film della saga diretto da Catherine Hardwicke nel 2008: il primo capitolo di una storia d'amore potente e travolgente, che affronta i temi dell'eternità e della natura umana, catapultando lo spettatore in un "affascinante mondo sospeso". I festeggiamenti per il decennale di Twilight cominciano però già nel mese di novembre. Il primo, imperdibile appuntamento è il 14 novembre, data in cui sarà disponibile una special edition a tiratura limitata dei 5 film della saga di Twilight in versione DVD, corredati da un esclusivo Digibook da collezione. Il secondo appuntamento per l'attesissimo decennale sarà, invece, sul grande schermo: il 20 e il 21 novembre 2018 il film Twilight di Catherine Hardwicke torna nei cinema sempre grazie a Eagle Pictures per due giorni soltanto. Un'occasione imperdibile per rivivere sul grande schermo il primo capitolo dell'immortale love story tra Edward e Bella.